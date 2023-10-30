Beşiktaş'ın 18'lik yıldız adayı. Yakup Arda Kılıç kimdir?

Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçında sakatlanan Ghezzal'ın yerine 18 yaşındaki Yakup Arda Kılıç girdi. Yakup Arda Kılıç kimdir?

Beşiktaş'ın 18'lik yıldız adayı. Yakup Arda Kılıç kimdir?

Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynadığı maçta Ghezzal sakatlandı.

21. dakikada oyundan alınan Ghezzal'ın yerine Burak Yılmaz 18 yaşındaki Yakup Arda Kılıç'ı sahaya sürdü.

Genç futbolcu ilk kez Beşiktaş A takımında forma giymiş oldu.

YAKUP ARDA KILIÇ KİMDİR?
4 Ocak 2005 doğumlu.
Sol kanat ve forvet mekilerinde görev yapabiliyor.
Beşiktaş U16, U17, ve U19'da forma giyerken A takıma 1 Temmuz 2022 tarihinde katıdı.
Yakup Arda Kılıç'ın siyah beyazlı kulüple 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

Öne Çıkanlar
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Epik bir aile trajedisi
Epik bir aile trajedisi
Son Haberler
Bu haberden fotoğraf 'çalmak' serbesttir. İşte Beşiktaş Gaziantep FK maçının bütün fotoğrafları Spor
Bu haberden fotoğraf 'çalmak' serbesttir. İşte Beşiktaş Gaziantep FK maçının bütün fotoğrafları
Beşiktaş'taki asıl rezillik bu. Hesap vermeden nereye? Gürel Yurttaş yazdı Spor
Beşiktaş'taki asıl rezillik bu. Hesap vermeden nereye? Gürel Yurttaş yazdı
Polise saldırıp tabancasını almak isterken bacağından vuruldu Gündem
Polise saldırıp tabancasını almak isterken bacağından vuruldu
Fethiye’de 33 kaçak göçmen yakalandı Gündem
Fethiye’de 33 kaçak göçmen yakalandı
Bodrum sahilde korkunç görüntü. Bedeninin üst kısmı olmayan kadın cesedi bulundu Gündem
Bodrum sahilde korkunç görüntü. Bedeninin üst kısmı olmayan kadın cesedi bulundu
Beşiktaş 10 kişi kaldı. Hadziahmedovic kırmızı kart gördü Spor
Beşiktaş 10 kişi kaldı. Hadziahmedovic kırmızı kart gördü
Röportajda "Türkiye izin verse Gazze'ye giderim" dedi, gönderelim denince "Şimdi hastayım" diye lafı çevirdi Video
Röportajda "Türkiye izin verse Gazze'ye giderim" dedi, gönderelim denince "Şimdi hastayım" diye lafı çevirdi