Beşiktaş'ın 18'lik yıldız adayı. Yakup Arda Kılıç kimdir?

Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynadığı maçta Ghezzal sakatlandı.
21. dakikada oyundan alınan Ghezzal'ın yerine Burak Yılmaz 18 yaşındaki Yakup Arda Kılıç'ı sahaya sürdü.
Genç futbolcu ilk kez Beşiktaş A takımında forma giymiş oldu.
YAKUP ARDA KILIÇ KİMDİR?
4 Ocak 2005 doğumlu.
Sol kanat ve forvet mekilerinde görev yapabiliyor.
Beşiktaş U16, U17, ve U19'da forma giyerken A takıma 1 Temmuz 2022 tarihinde katıdı.
Yakup Arda Kılıç'ın siyah beyazlı kulüple 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.