Beşiktaş’ın ara transferdeki hedefi belli oldu. Resmen açıkladılar

Sezona flaş bir başlangıç yapan Beşiktaş özellikle sezon başında transfer ettiği oyunculardan aldığı yüksek verimle dikkat çekiyor. Lig ve Avrupa yarışının içinde bulunan siyah beyazlılar ara transferde hedeflerini şimdiden belirledi. Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, ara transferdeki hedeflerini açıkladı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yücel, sezon başında kadrodaki şişkinliğe dikkat çekerek “Ciddi scouting araştırmasıyla beraber, yerinde olsun ama fazla olmasın şeklinde anlayış benimsedik” dedi. Yücel, ara transferde hedeflerinin kanat takviyesi yapmak olduğunu belirten Yücel, “Çok iyi ve karakterli oyuncular aldık. Hepsi pozitif enerjilerini sahaya yansıtıyorlar. Saha dışında da takım arkadaşları arasında aynı enerji var. Beşiktaş'ın üzerindeki ölü toprağını attık, birlik ve beraberlik geldi” ifadelerini kullandı.

Sezon başında hem kadroda düşünülmeyen oyuncuları göndermek hem de kadroya kaliteli oyuncular katmak için uğraştıklarını vurgulayan Yücel sözlerine şöyle devam etti:

"Çok güzel bir başlangıç yaptık. Geçen yıl Beşiktaşlılar çok üzüldü, kötü bir sezon geçirdik. Ama şimdi iyi başladık. Eyüpspor maçında zorlansak da ilk 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle güzel bir tablo ortaya çıktı. Buraya gelirken çok ciddi yollardan geçtik. 3 ay gibi çok kısa sürede 42 oyuncuyla yolları ayırdık. Göndermek hem maddi hem manevi açıdan çok zorlayıcı. Bir yandan da takımı kurmaya çalıştık."