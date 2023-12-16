Beşiktaş'ın borcu açıklandı. 1.5 milyar TL arttı!

Beşiktaş, 2023 Yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirdi.

Bu toplantıda siyah-beyazlı kulübün borcu açıklandı.

1.5 MİLYAR TL ARTTI!

Beşiktaş’ın borcunun 8 milyar 282 milyon 243 bin TL olduğu açıklandı. Siyah - beyazlıların borcu 31 Mayıs - 31 Ağustos tarihleri arasında 1,5 milyar lira artış gösterdi.

Toplantıda yapılan açıklamalardan bazıları şu şekilde;

CÜNEYT SEZGİN

"Seçim döneminde söz verdiğimiz gibi camiamızla şeffaf bir iletişim politikası izlemek için adımlar attık ve mesleğinde duayen olan Okay Karacan'ı göreve getirdik."

"Kulübümüzün tüm idari kadrolarının yanı sıra, tüm kurullarımızı ziyaret ettik. Divan Kurulumuz iade-i ziyarette bulundu."

"23 Aralık günü Ankara'da Anıtkabir ziyaretimizi gerçekleştireceğiz. Tüm camiamız bu ziyaretimizde davetlidir."

TEVFİK YAMANTÜRK

"Seçim süreci içinde gerek Hasan Arat'ın gerek de Serdal Adalı'nın gösterdiği tutum beni umutlandırdı ve sevindirdi. İnşallah bu gelecek nesillere örnek olur. Her ikisine de bundan dolayı teşekkür ediyorum."

"Artık bu borcu parayla ödeyemezsiniz. Bu borcu ancak işini iyi yapan insanlar ile ödeyebilirsiniz."

HASAN ARAT

"Kulübümüz 3 Aralık'ta bir demokrasi sınavına girdi ve bu sınavdan alnının akıyla çıktı. Beşiktaş, seçimle birlikte bir bakım ve onarım sürecine girmiştir. Gelişim ve kurumsallaşma yönünde çok sağlam adımlarımız olacak."

"3 Aralık'ta tarihimizin en çok oy kullanılan seçimini yaşadık. 2 bine yakın üyemiz kalabalıktan oy kullanamadı. Bu seçim, Akatlar'daki son seçimdi, bitmiştir artık. Bundan sonra Divan Kurulu toplantıları da bu şekilde olduğu gibi en nezih ortamda yapılacaktır."