Beşiktaş'ın Club Brugge maçı kamp kadrosu belli oldu

UEFA Konferans Ligi D Grubu'nda ilk maçına Club Brugge deplasmanında çıkacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.
Beşiktaş'ın kadrosu şöyle: Kadroda; Mert, Ersin, Utku, Onur, Colley, Rebic, Salih, Cenk, Aboubakar, Rashica, Amartey, Oxlade-Chamberlain, Ghezzal, Amir, Necip, Demir Ege, Zaynutdinov, Rosier, Masuaku, Bailly, Muleka, Onana, Gedson Fernandes ve Semih yer aldı.
Siyah-beyazlılarda Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Umut Meraş, Tayfur Bingöl ve Gökhan İnler ise kadroda kendine yer bulamadı.