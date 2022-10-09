Beşiktaş'a 2 oyuncusundan kötü haber

Beşiktaş'ın dün deplasmanda Giresunspor ile oynadığı maçta sakatlanan Saiss ve Emrecan Uzunhan'dan kötü haber geldi.
Emrecan Uzunhan ve Romain Saiss, Spor Toto Süper Lig’in 10’uncu haftasında oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.
Saiss’in Hatay deplasmanında görev alması bekleniyor. Emrecan ise 15 gün sahalardan uzak kalacak.
Bitexen Giresunspor maçında sakatlanan Romain Saiss'in yerine oyuna giren Emrecan Uzunhan karşılaşmanın son dakikalarında sakat sakat mücadele etmişti.
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