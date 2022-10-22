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Beşiktaş'ta gözler Romain Saiss'in durumunda

Beşiktaş'ta Hatayspor maçı öncesi gözler Romain Saiss'te...

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 10:16
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Süper Lig'de Hatayspor maçı öncesi Beşiktaş'ta gözler Romain Saiss'e çevrildi

Beşiktaş'ta gözler Romain Saiss'in durumunda
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Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta gözler Romain Saiss'in durumuna çevrildi.

SAISS'İN DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR
Giresunspor maçında sakatlanan Faslı futbolcu, Trabzonspor karşılaşmasında forma giyememişti. Yoğun bir tedavi süreci geçiren ve bireysel çalışmalara başlayan Saiss'in durumunu teknik ekip yakından takip ediyor.

SON KARAR VALERIEN ISMAEL'İN
Teknik direktör Valerien Ismael, futbolcunun son yapılacak kontrolünden sonra durumuna karar verecek. Fransız çalıştırıcının ilerleyen haftalardaki maçları da düşünerek risk almak istemediği öğrenildi.

YOKLUĞUNDA OYNAYAN İSİMLER
Bilindiği üzere Romain Saiss'in yokluğunda savunma hattında Tayyip Talha Sanuç ve Francisco Montero oynamıştı. Hatayspor-Beşiktaş maçı 24 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak ve maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

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