Beşiktaş'ın eski yıldızı imzayı attı. Yeni takımı açıklandı

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mısırlı yıldız Mohamed Elneny'nin yeni adresi belli oldu.

32 yaşındaki Elneny, Arsenal'den ayrıldıktan sonra rotasını Birleşik Arap Emirlikleri'ne kırdı.

AL-JAZIRA'YA İMZA ATTI!

Mohamed Elneny, BAE ekibi Al Jazira'ya imza attı.

Kulüp, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Mohamed Elneny'i resmen duyurdu.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

2019-2020 sezonunda Arsenal'den kiralanan Elneny, Beşiktaş formasıyla 36 maçta oynadı.

Söz konusu maçlarda 1 gol atan Mısırlı orta saha, 4 asist yapmayı başardı.

ARSENAL'DE YILLARCA OYNADI

Kariyerinin büyük bir bölümünü İngiliz ekibi Arsenal'de geçiren Elneny, çıktığı 161 maçta 6 gol atarken 10 asist yaptı.

Arsenal ile 2 İngiltere Süper Kupası kazanırken, 1 İngiltere Kupası sevinci yaşadı.

Yıldız isim, Basel ile de 4 kez İsviçre Süper Ligi'ni kazandı.

Mohamed Elneny'nin piyasa değeri 3 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.