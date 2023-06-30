Beşiktaş'ın eski yıldızı Talisca'dan Brezilya'yı karıştıracak mafya iddiası

Editör: Ufuk Cingöz

Ülkesinde Podze adlı programa konuk olan yıldız futbolcu “Brezilya Milli Takımı’nda mafya var” dedi.

Gündem yaratan iddialarda bulunan Talisca şöyle konuştu: Brezilya milli takımı çok hassas bir konu. Çok mafya, çok mafya var. Bunu hep dile getirdim. Milli takıma çağrıldım, Tite'nin yardımcılarından olan oğlu gitti. Antrenmanı izlemek için orada sezon, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi genç oyuncusu, Türkiye'nin en iyi oyuncusu ödülünü çoktan kazanmıştım. 2018 Dünya Kupası'na çağrılmadım. Yerimi Fred aldı.

BEŞİKTAŞLILARI KIZDIRMIŞTI

Talisca daha önce yaptığı açıklamayla da Beşiktaş taraftarını kızdırmıştı.

Al-Nassr forması giyen eski Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca, basına verdiği ''Jesus, kariyerim boyunca çalıştığım en iyi teknik direktör. Birçok antrenörle çalıştım ama açık ara en iyisi Jorge Jesus'tu" demeciyle tepki toplamıştı.

Benfica'da oynadığı dönemlerde birlikte çalıştığı Jorge Jesus'un kendisine yeterli süre vermemesi ve kulüple yaşadığı tartışmalardan dolayı Beşiktaş'ta 2 sene kiralık forma giymişti.