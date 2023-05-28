Beşiktaş'ın 'gizli' transferi Hollanda basınına sızdı. PSV'den geliyor

Editör: Hamza Özalkuş

Beşiktaş, transfer çalışmalarını büyük bir gizlilik içinde sürdürüyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin "Transferler bitmeden isim açıklanmasın" talimatı üzerine gizli sürdürülen bir transfer çalışmasını Hollanda basını ortaya çıkardı.

Hollanda'dan "voetbalzone.nl" sitesinin haberine göre; Beşiktaş, PSV Eindhoven'ın 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Joey Veerman için büyük aşama kaydetti.

24 yaşındaki orta saha oyuncusunun kulübüyle 3 yıllık daha sözleşmesi bulunan Joey Veerman'ın satın alma opsiyonuyla kiralanması için teklif yapıldığı öğrenildi.

Bu sezon PSV'de 49 maça çıkan Veerman bu karşılaşmalarda 9 gol atarken, 14 de gol pası verdi.