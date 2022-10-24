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  • Hatayspor deplasmanında Beşiktaş'ın Valerien Ismael'e rağmen nasıl kazanabileceğini açıkladı. Gürel Yurttaş yazdı

Hatayspor deplasmanında Beşiktaş'ın Valerien Ismael'e rağmen nasıl kazanabileceğini açıkladı. Gürel Yurttaş yazdı

Baştan dileğimi söyleyeceğim. Umarım hakem konuşulmaz bu akşam.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 15:09
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Beşiktaş'ın Hatayspor'u nasıl yeneceğini açıkladı. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı

Hatayspor deplasmanında Beşiktaş'ın Valerien Ismael'e rağmen nasıl kazanabileceğini açıkladı. Gürel Yurttaş yazdı
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GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ
Hakem olarak atanan kişiden şüpheliyim ama... Boş çıksın bu şüphem; çok isterim.
Beşiktaş, Hatayspor karşısına en önemli oyuncusu olan Ghezzal'dan yoksun çıkacak. Saiss de yok. Weghorst ise şüpheli. Ama bunlar bahane olmamalı. Büyük takımın kadrosu da büyük olur. Olmayanların yerine sağlam olanlar konur. Önemli olan bu seçimlerde isabetli karar vermekte.
Beşiktaş elbette ki favori. Favori favori olmasına da Hatayspor'un hızlı oyununu da göz ardı etmemek gerekiyor.
Çekişmeli geçecek bir maç bekliyorum. Beşiktaş'ın maça baskılı başlayacağını sanıyorum. Tempo yüksek olacak; öyle görüyorum.

Maçın kaderini de son yarım saatin belirleyeceğine inanıyorum.
Beşiktaş nasıl kazanır derseniz; Valerien Ismael'i biri tutarsa kazanır derim. Kadrodaki en iyi onbiri çıkarsın, sonrasına karışmasın yeter. Çünkü oyunu okuma özelliği hiç olmayan Fransız'ın şimdiye kadar yaptığı müdahalelerin hiçbiri iyi olmadı Beşiktaş için.

Bu maçta da siyah beyazlı takımın en büyük dezaavantajı bu.
Oynaması halinde bu maçta Cenk'in büyük işler yapacağına inanıyorum. Dele Alli'nin de patlama maçı olabilir bu. Tabii o da oynarsa...
Valerien bu. Sağı solu belli olmaz. Beşiktaş normal onbiriyle çıkıp, normal oyununu oynasın kazanır. Fransızın yapacakları ve yapmayacakları skoru değiştirebilir. Benden söylemesi.

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Veysel Dönmez
24.10.2022 16:13
Formanızı çıkarın öyle yorum yapın  
 
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