Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu. Kara kartal Gaziantepspor deplasmanında

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu. Kara kartal Gaziantepspor deplasmanında

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 8. haftasında, Gaziantepspor ile oynayacağı maçta sahaya çıkacağı ilk 11'i açıklandı.

Süper Lig'de 6 maçın beşini kazanan yalnızca Trabzonspor'a konuk olduğu maçtan 1 puanla ayrılan Beşiktaş, Gaziantep deplasmanına çıkıyor.

Gaziantep-Beşiktaş maçını Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

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İLK 11'LER

Gaziantep FK: Dioudis, Ömürcan, Arda, Viana, Saborit, Furkan, Maxim, Ndiaye, Sorescu, Mustafa, Okereke

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Muci, Rafa, Mario, Immobile

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