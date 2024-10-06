Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu. Kara kartal Gaziantepspor deplasmanında

Süper Lig'de 6 maçın beşini kazanan yalnızca Trabzonspor'a konuk olduğu maçtan 1 puanla ayrılan Beşiktaş, Gaziantep deplasmanına çıkıyor.
Gaziantep-Beşiktaş maçını Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.
Beşiktaş’ta Ersin Destanoğlu’nun son durumu açıklandı
Beşiktaş'ın İsrailli rakibiyle oynayacağı maçın yeri yine değişti
İLK 11'LER
Gaziantep FK: Dioudis, Ömürcan, Arda, Viana, Saborit, Furkan, Maxim, Ndiaye, Sorescu, Mustafa, Okereke
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Muci, Rafa, Mario, Immobile