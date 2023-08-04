Beşiktaş'ın Neftçi maçı kadrosu belli oldu. Ante Rebic detayı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Azerbaycan temsilcisi Neftçi ile yapacağı maçların kadrosu açıklandı.

KAYNAK: AA
Beşiktaş'ın Neftçi maçı kadrosu belli oldu. Ante Rebic detayı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre UEFA'ya bildirilen listede şu futbolcular yer alıyor:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Daniel Amartey, Onur Bulut, Omar Colley, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Francisco Montero, Valentin Rosier, Oğuzhan Akgün, Emrecan Bulut, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Kerem Atakan Kesgin, Jean Onana, Salih Uçan, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz, Vincent Aboubakar, Semih Kılıçsoy, Jackson Muleka, Ante Rebic, Cenk Tosun.

UEFA'ya gönderilen B listesinde ise şu futbolcular bulunuyor:

Göktuğ Baytekin, Emir Yaşar, Aytuğ Batur Kömeç, Emirhan Delibaş, Demir Ege Tıknaz, Berkay Vardar, Cemal Azad Demir, Mustafa Erhan Hekimoğlu. (AA)

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