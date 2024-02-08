Beşiktaş'ın obez kedisi kiloları nedeniyle ani kalp krizi ile hayatını kaybetti

Beşiktaş’ın sembolü olan ve dikkat çeken obez bir sokak kedisi, kiloları nedeniyle ani bir kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Sembol kedinin ölümü, Beşiktaş halkı ve sosyal medya kullanıcıları arasında büyük üzüntü yarattı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı obez kedi ile ilgili video ve fotoğraflarını paşlaştı. Öte yandan obez kediye yaşadığı sokakta ona veda edildi.

OBEZ KEDİLERİN KARŞILAŞTIĞI TEHLİKELER NELERDİR?

1. Hipertansiyon Riski: Obez kedilerde kan basıncı yükselebilir, bu da kalp ve dolaşım sistemine zarar verebilir.

2. Bağışıklık Sisteminin Zayıflaması: Obezite, bağışıklık sistemini zayıflatabilir, bu da enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı direnci azaltabilir.

3. Solunum Fonksiyonlarının Bozulması: Aşırı kilo, solunum sistemine ek bir yük getirerek solunum fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir.

4. Nörolojik Sorunlar: Obez kedilerde sinir sistemi üzerinde baskı oluşabilir, bu da nörolojik sorunlara neden olabilir.

5. Kanser Riski: Obez kedilerde kanser riski artabilir.

Ayrıca, obez kediler genellikle daha düşük yaşam kalitesine sahip olur ve yaşam süreleri daha kısa olabilir. Bu nedenle, kedilerin sağlıklı bir kiloyu koruması ve düzenli egzersiz yapması önemlidir. Kedilerin kilosunu kontrol altında tutmak, onların daha sağlıklı ve daha uzun bir yaşam sürmelerine yardımcı olabilir.

KEDİLERİN İDEAL KİLOSU NEDİR?

Kedilerin ideal kilosu, cinsine, yaşına ve fiziksel görünüşüne bağlı olarak değişir. Ancak genel olarak, yetişkin ve sağlıklı bir kedinin vücut ağırlığı ortalama 3-6 kilogram arasında olmalıdır. İşte bazı örnekler:

• Yetişkin erkek kedilerin ideal kilosu genellikle 3.5 – 7 kilogram arasında olmalıdır.

• Yetişkin dişi kedilerin ideal kilosu genellikle 2.5 – 4.5 kilogram arasında olmalıdır.

• Küçük ırklar (örneğin Siyam kedisi) için ideal ağırlık 2.5 ile 3 kg arasında olabilir.

• Büyük ırklar (örneğin Norveç orman kedisi) için ideal kilo 7 ile 10 kg arasında olabilir.

Bu değerler genel bir rehber olarak kullanılabilir, ancak her kedinin bireysel ihtiyaçları vardır ve ideal kilosunu belirlemek için veteriner hekiminize danışmanız en iyisidir.

Kedilerin kilosunu nasıl kontrol edebilirim?

Kedilerin kilosunu kontrol etmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

1. Doğru Beslenme: Kedinin beslenme düzeni önemlidir. Kaliteli kedi maması, kedilerin ihtiyaç duyduğu tüm besinleri içerir ve sağlıklı kilo kontrolünü destekler. Ancak, aşırı beslenme, obeziteye yol açabilir. Gün içinde kaç öğün yemek verildiği, porsiyon kontrolü ve ödüllendirme amaçlı atıştırmalıkların miktarı da kilo kontrolünde etkilidir.

2. Düzenli Egzersiz: Kediler, doğaları gereği oyun ve keşif ihtiyaçlarına sahiptir. Bu nedenle, onlara uygun oyuncaklar sağlamak ve zamanlarının bir kısmını oyunlarla geçirmek, kilo kontrolüne yardımcı olur.

3. Veteriner Hekim Kontrolleri: Düzenli veteriner hekim kontrolleri, kilo kontrolü konusunda sahiplere rehberlik eder ve potansiyel sağlık sorunlarının erken aşamada tespit edilmesine öncülük eder.

4. Gözlem: Kedinizin kilosunu kontrol etmek ve aşırı kilolu olup olmadığını anlamak için birkaç gözlem yapabilir ve belirli adımları takip edebilirsiniz. Örneğin, kedinizi severken omurgasına nazikçe bastırın. Aşırı kilolu kedilerde, omurga daha az hissedilebilir. Göğsünü ve karın bölgesini nazikçe okşayarak kilo artışını kontrol edin. Normalde, kaburgalarını hissetmek mümkün olmalıdır. Eğer kilolu ise, bu bölgelerde daha fazla yağ birikmiş olabilir.

5. Kilo Skalası: Kedinizin kilosunu belirli aralıklarla ölçerek kilo değişikliklerini izleyebilirsiniz.

Bu adımlar, kedinizin kilosunu kontrol etmenize yardımcı olabilir. Ancak, her kedinin bireysel ihtiyaçları vardır ve ideal kilosunu belirlemek için veteriner hekiminize danışmanız en iyisidir.