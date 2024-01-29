Kedi alerjisi olduğunuzu nasıl anlarsınız

KEDİ ALERJİSİ OLANLAR NASIL KORUNABİLİR?

Kedi alerjisi, hapşırma, burun akıntısı, göz kızarıklığı, kaşıntı, öksürük, nefes darlığı gibi belirtilerle ortaya çıkar. Kedi alerjisi olan kişiler, kedilerden uzak durmak zorunda kalabilir. Ancak bu durum, kedi sahibi olmak veya kedilerle vakit geçirmek isteyenler için üzücü olabilir. Peki kedi alerjisi olanlar nasıl korunabilir? İşte kedi alerjisi olanlar için bazı ipuçları:

Kedinizi düzenli olarak yıkayın ve taramayın. Böylece deri döküntülerini ve alerjenleri azaltabilirsiniz. Kedinizi yıkarken ve tararken eldiven ve maske kullanın. Mümkünse bu işi yapacak bir başkasını bulun.

Kedinizin evin belli bölümlerine girmesini engelleyin. Özellikle yatak odası, oturma odası, çalışma odası gibi sık kullandığınız yerlerde kedinizin bulunmasına izin vermeyin. Kedinizin yatağınızda veya koltuğunuzda uyumasına izin vermeyin.

Evinizi sık sık havalandırın ve temizleyin. Kedi alerjenleri havada uzun süre kalabilir ve yerlere yapışabilir. Bu nedenle evinizi sık sık havalandırarak alerjenleri uzaklaştırın. Elektrik süpürgesi, nemli bez, mikrofiber bez gibi malzemelerle evinizi temizleyin. Halı, perde, yastık gibi alerjen tutan eşyaları azaltın veya sık sık yıkayın.

Kedinizle temas ettikten sonra ellerinizi ve yüzünüzü yıkayın. Kedinizi sevdikten sonra ellerinizi ve yüzünüzü sabunlu suyla yıkayarak alerjenlerden arının. Kedinizle temas ettikten sonra gözlerinize veya burnunuza dokunmayın.

Alerji ilaçları kullanın veya aşı yaptırın. Kedi alerjisi belirtilerini hafifletmek için antihistaminik, dekonjestan, kortizon gibi alerji ilaçları kullanabilirsiniz. Doktorunuzun tavsiyesiyle alerji aşısı yaptırarak alerjinizi tedavi etmeye çalışabilirsiniz. Alerji aşısı, vücudunuzun alerjenlere karşı toleransını artırmayı amaçlar.