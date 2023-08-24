Beşiktaş'ın rakibi Dinamo Kiev'in bilinmeyen öyküsünü Sedat Kaya yazdı

Sedat Kaya- Yeniçağ

"Zafere Kaçış" filmini biliyorsunuz.

Sylvester Stallone ve Michael Caine'in yanı sıra futbol efsaneleri Pele, Boby Moore, Ardiles, Deyna gibi futbolcular da rol almıştı.

Senaryosu 2.Dünya Savaşı sırasında geçer.

Almanlara esir düşmüş bir grup müfettik askerinin Nazi subaylarının propaganda amaçlı düzenledikleri bir futbol maçında her türlü baskıya ragmen Alman Milli Takımı karşındaki mucize zaferi anlatır.

Müthiş bir Amerikan propagandasıdır.

Bir çalıntıdır.

Olayın gerçeği Kiev'de yaşanmıştır.

*. *. *

Tarih 22 Haziran 1941'di.

Yeryüzü tarihin en büyük askeri harekatına şahit oluyordu.

Nazi Almanya'sı 4.5 milyon asker, 600 bin motorlu araç ve 625 bin atla Sovyetler Birliği'ne saldırmıştı.

Önüne çıkanı ezip geçiyordu.

Hitler orduları kısa sürede Kiev'i ele geçirmişti.

Düşmanın ilk işi hemen tüm okul ve üniversiteleri kapatmak oldu.

60 yaş altı herkesin Alman ordusu için üretim yapacağı duyuruldu.

Sonra katliam başladı.

İki günde 33 bin yahudi öldürüldü.

İşgalin dördüncü ayında bu sayı 100 bini geçmişti.

Kiev'de ölüm kol geziyordu.

*. *. *

İşgalin bir yılı dolmuştu.

Cephedeki Alman askerinin eğlenip, moral bulması için çareler aranıyordu.

Futbolda karar kılındı.

Alman askerlerinden takımlar kuruldu, Kiev takımlarıyla maçlar yapıldı.

Almanların en iyi takımı Flakelf’ti.

Adı 'Uçaksavartopu” ve “onbir” kelimelerinin Almanca karşılığı olan "Fliegerabwehrkanone+elf"ten türemişti.

Aryan ırkının Kiev'deki en iyi temsilcisiydi.

Tüm Nazi komutanlarının gözbebeğiydi.

Yenilmez armadaydı.

*. *. *

Kiev'in en iyi takımı ise FC Start'tı.

Futbolcularının bir kısmı savaş nedeniyle kapatılan Dinamo Kiev'in ve Dinamo Lokomotif'in oyuncularıydı..

Gece gündüz fırında çalışıyorlardı.

Alman komutanların izni ve isteğiyle bu takımı kurmuşlardı.

Buna ragmen arka arkaya maçlar kazanıyorlardı.

En son bir başka Alman asker takımı PGS'yi 6-0 yenerek Naziler'in nefretini kazanmıştı.

Alman komutanlar sonunda karar verdiler.

Kendilerinin en iyi takımı Flakelf, Kiev'in en iyi takımıyla oynayacaktı.

..Ve tabii ki maçı Almanlar kazanacaktı.

Kimse Almanlar'ın yenilmesi gibi bir olasılığı düşünmüyordu.

El ilanları basıldı, duyurular yapıldı.

Gazeteler maça geniş yer ayırdı.

Aryan ırkının futbolda da yenilmez olduğunu tüm Kiev ve Sovyetler görecekti.

*. *. *

Tarih 9 Ağustos 1942'di.

Saat 17.00

Zenith stadında heyecan doruktaydı.

Şeref tribünü futbol düşkünü işgalci vali General Eberhard ile Nazi komutanlarıyla dolmuştu.

Kievliler de maça akın etmiş ama işgal askerlerinin doldurduğu tribünlerde yer bulamamıştı.

Seronomide Alman futbolcular ve tüm stad "Heil Hitler" selamı verirken, FC Startlı futbolcular onları izliyordu.

Oyun alanının etrafı silahlı nazi askerleriyle doluydu.

Sonra maç başladı.

Hakem bir Nazi subayıydı.

Maça Almanlar iyi başlamış ve 1-0 öne geçmişti.

Ama Kievli futbolcular kısa sürede toplanıp ilk yarıyı 3-1 galip bitirmeyi başarmıştı.

Devre arası bir SS subayı bir manga silahlı asker ile FC Start'ın soyunda odasını basmıştı.

SS Subayı belindeki silahı tutarak bağırdı.

"Biz işgalimiz altındaki topraklarda hiç kaybetmedik..Bugün sadece Almanlar kazanabilir!.Aksi olursa kurşuna dizileceksiniz!"

İkinci yarı başlarken, tehdite ragmen Kievli futbolcular birbirlerine söz vermişti.

"Ölmek var, yenilmek yok."

İkinci yarıda Almanlar bir ara beraberliği yakalasa da FC Start maçı 5-3 kazanmayı başarmıştı.

Statta büyük yıkım yaşanıyordu.

General Eberhard yanındaki komutanlara talimat vererek, sinirli şekilde şeref tribününü terketmişti.

SS subaylarının suratlarından düşen bin parçaydı.

O an yukarıdan gelen bir emirle Zenit Stadyum Komiseri Friedrich Rogausch, Kiev ve Alman takımları arasında yapılacak tüm futbol karşılaşmalarını yasakladı.

Maçı kazanan FC Startlı futbolcular sevinmeden evlerinin yolunu tuttu.

*. *. *

Buraya kadar herkesin bildiği bunlar.

Maçtan sonra FC Startlı futbolculara ne olduğuna ilişkin farklı bilgiler var.

Ancak genel görüş şöyle.

Maçtan iki hafta sonra futbolcuların çalıştığı fırını gestapo basar.

Tüm futbolcular tutuklanır.

Sabotaj ve hırsızlık suçlamasıyla ağır iskenceden geçirilir.

Bir kişi suçlamayı kabul etse, tüm takım kurşuna dizilecektir.

Hiçbiri kabul etmez.

Ancak Nikolai Korotkyhk, ağır işkencede hayatını kaybeder.

Diğer futbolcular ölüm kampı olarak adlandırılan Siretz'e gönderilir.

Kampın komutanı Paul Radomsky, çevrede en sadist Nazi olarak tanınmaktadır.

Ağır çalışma, işkence, açlık ve susuzlukla direnen futbolculardan Alexey Tkachenko kaçmaya çalışırken öldürülür.

Diğer futbolcuların kaderi bilinmiyor.

*. *. *

Yıl 1972'dir.

Hamburg savcılığı bu maçı ve maçtan sonraki olaylar için soruşturma başlatır.

Dava tam 33 yıl sürer.

Sonunda savcı Jochen Kuhlmann şu açıklamayı yapar.

"Ne Start oyuncularının niye tutuklandığını, ne de bunun Flakelf ile yapılan maçla bir bağlantısı olup olmadığını kanıtlayabildik."

Ancak futbolcuların toplama kampında öldüğü tescillenir.

Bugün Avrupa ve Rus emperyalizminin işgal ettiği Ukrayna'da o maçın oynandığı Zenith Stadı'nın girişinde kahraman futbolcuların anısına dikilen anıt gururla durmakta.