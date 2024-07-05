Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

Beşiktaş'ın programı açıklandı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları için 10-20 Temmuz tarihleri arasında Slovenya'nın Maribor kentinde kamp yapacak.

Siyah beyazlı takım kamp süresince 3 de hazırlık maçı oynayacak.

Slovenya'ya gitmeden önce ise yarın Nevzat Demir Tesisleri'nde saat 10.00'da Ümraniyespor'la karşılaşacak.

Slovenya'daki maç programı ise şöyle:

13 Temmuz Cumartesi
18.30 Beşiktaş – GNK Dinamo Zagrep (Stadium Lendava)

17 Temmuz Çarşamba
18.30 Beşiktaş – FC Shakhtar Donetsk (Sports Park Radomlje)

20 Temmuz Cumartesi
19.00 Beşiktaş – Grazer AK (Stadion Wildon)

İlgili Haberler
Almanya'da milli takım depremi. Polis harekete geçti
Son Haberler
Ereğli'de cinayet. 15 Yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Gündem
Ereğli'de cinayet. 15 Yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Milano Havalimanı'nın yeni adı ortalığı karıştırdı Dünya
Milano Havalimanı'nın yeni adı ortalığı karıştırdı
Ali Yerlikaya Süleyman Soylu dönemini işaret etti. Suriyelilerin kimlik bilgileri nasıl sızdırıldı? Gündem
Ali Yerlikaya Süleyman Soylu dönemini işaret etti. Suriyelilerin kimlik bilgileri nasıl sızdırıldı?
Üsküdar'da yeni dönemde 16 kaçak yapı yıkıldı Gündem
Üsküdar'da yeni dönemde 16 kaçak yapı yıkıldı
Samsun Terme'de trafik kazası. 2 yaralı Gündem
Samsun Terme'de trafik kazası. 2 yaralı
Erzurum merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı Yerel Haberler
Erzurum merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
Almanya'da milli takım depremi. Polis harekete geçti Spor
Almanya'da milli takım depremi. Polis harekete geçti