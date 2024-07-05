Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları için 10-20 Temmuz tarihleri arasında Slovenya'nın Maribor kentinde kamp yapacak.
Siyah beyazlı takım kamp süresince 3 de hazırlık maçı oynayacak.
Slovenya'ya gitmeden önce ise yarın Nevzat Demir Tesisleri'nde saat 10.00'da Ümraniyespor'la karşılaşacak.
Slovenya'daki maç programı ise şöyle:
13 Temmuz Cumartesi
18.30 Beşiktaş – GNK Dinamo Zagrep (Stadium Lendava)
17 Temmuz Çarşamba
18.30 Beşiktaş – FC Shakhtar Donetsk (Sports Park Radomlje)
20 Temmuz Cumartesi
19.00 Beşiktaş – Grazer AK (Stadion Wildon)
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