Beşiktaş'ın Sakaryaspor maçı ilk 11'i belli oldu

Süleyman Seba anısına oynanacak özel maçta Beşiktaş Sakaryaspor ile karşı karşıya geliyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın Sakaryaspor maçı ilk 11'i belli oldu

Beşiktaş milli arada ilk hazırlık maçına Sakaryaspor karşısında çıkıyor.

Beşiktaş, Süleyman Seba'nın anısına, Seba'nın memleketi olan Sakarya'da Sakaryaspor ile karşı karşıya geliyor.

Rıza Çalımbay yönetiminde ikinci sınavına çıkacak olan Beşiktaş’ta ilk 11 belli oldu.

İşte ilk 11’ler:

Sakaryaspor: Cihan, Oğuz, Donkor, Rotman, Bülent Uzun, Hasan Kılıç, Murat Cem Akpınar, Sinan Kurt, Roshi, Del Valle, Kasongo.

Beşiktaş: Ersin, Onur, Necip, Bailly, Umut, Onana, Tayfur, Chamberlain, Yakup Arda, Rebic, Emrecan Bulut.

Beşiktaş'ın Sakaryaspor'a konuk olacağı maç bugün saat 15:00'te oynanacak. Müsabaka TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Askerden kaçmak için 20 bin Ukraynalı ülkeyi terk etti Dünya
Askerden kaçmak için 20 bin Ukraynalı ülkeyi terk etti
Yatırımcılar yaşadı 'Dev şirketler bu hafta para dağıtacak' Ekonomi
Yatırımcılar yaşadı 'Dev şirketler bu hafta para dağıtacak'
Yatakta en uyumlu burçlar açıklandı. Birbirleri için yaratılmışlar Gündem
Yatakta en uyumlu burçlar açıklandı. Birbirleri için yaratılmışlar
Hatay’da yıkılan duvarın altından 286'ncı günde ceset çıktı Gündem
Hatay’da yıkılan duvarın altından 286'ncı günde ceset çıktı
Hareket halindeki aracın üzerine ağaç devrildi. 2 ölü Dünya
Hareket halindeki aracın üzerine ağaç devrildi. 2 ölü
Galatasaray deplasmanda galip geldi. Liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı Spor
Galatasaray deplasmanda galip geldi. Liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı
Safir yeni bölüm ne zaman? Safir 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Magazin
Safir yeni bölüm ne zaman? Safir 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?