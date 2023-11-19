Beşiktaş'ın Sakaryaspor maçı ilk 11'i belli oldu

Beşiktaş milli arada ilk hazırlık maçına Sakaryaspor karşısında çıkıyor.



Beşiktaş, Süleyman Seba'nın anısına, Seba'nın memleketi olan Sakarya'da Sakaryaspor ile karşı karşıya geliyor.

Rıza Çalımbay yönetiminde ikinci sınavına çıkacak olan Beşiktaş’ta ilk 11 belli oldu.

İşte ilk 11’ler:

Sakaryaspor: Cihan, Oğuz, Donkor, Rotman, Bülent Uzun, Hasan Kılıç, Murat Cem Akpınar, Sinan Kurt, Roshi, Del Valle, Kasongo.

Beşiktaş: Ersin, Onur, Necip, Bailly, Umut, Onana, Tayfur, Chamberlain, Yakup Arda, Rebic, Emrecan Bulut.



Beşiktaş'ın Sakaryaspor'a konuk olacağı maç bugün saat 15:00'te oynanacak. Müsabaka TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.