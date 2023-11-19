Beşiktaş, Süleyman Seba için oynadı. Gökhan İnler sürprizi

Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Süleyman Seba anısına özel maçta Sakaryaspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki mücadeleyi Siyah-Beyazlı ekip 2-1'lik skorla kazandı.



REBİC GOLÜNÜ ATTI

Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Ante Rebic ve 33. dakikada Isaac Donkor (Kendi kalesine) attı. Sakaryaspor'un tek golü, 20. dakikada Kabongo Kasongo'dan geldi.



GÖKHAN İNLER SAHADA

Beşiktaşta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Yakup Arda Kılıç, ilk yarıda sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Beşiktaş'ta Yakup Arda yerine 34. dakikada Gökhan İnler oyuna dahil oldu. Gökhan İnler bu sezon ilk kez Siyah-Beyazlı formayla mücadele etti.