Beşiktaş'ın Sivasspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş kararını verdi

Beşiktaş, Süper Lig'de bu akşam Sivasspor'u konuk edecek. Teknik direktör Şenol Güneş, sahaya süreceği ilk 11'i belirledi.

Beşiktaş'ın Sivasspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş kararını verdi

Beşiktaş, Süper Lig'de bu akşam teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde son yenilgisini aldığı Sivasspor'la Beşiktaş Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Siyah beyazlı takım geçen sezon rakibine Sivas'ta tek golle yenilmiş, o günden sonra oynadığı 15 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik elde etmişti.

Beşiktaş'ta Amartey ve Masuaku sakatlıkları nedeniyle yok.

Tedavisi tamamlanan Rachid Ghezzal'ın ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Sivasspor'da ise bu karşılaşma öncesinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

Teknik direktör Şenol Güneş, karşılaşmaya süreceği ilk 11'i belirledi.

Muhtemel 11'ler şöyle:

Beşiktaş: Mert, Rosier, Colley, Necip, Onur, Gedson, Amir, Salih, Rebic, Muleka, Aboubakar.

Sivasspor: Alİ Şaşal, Uğur Çiftçi, Appindangoye, Caner, Murat Palul, Charisis, N'jie, Emrah, Yunus Emre, Rodrigues, Samu Saiz.

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