Dele Alli çılgınlığı. Ismael'in çilingiri kim olacak? Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ



Beşiktaş, Sivasspor'la karşılaşacak bu akşam saat 21.45'te.



Beşiktaş taraftarı heyecanlı, Beşiktaş taraftarı sabırsız, Beşiktaş taraftarı saatleri sayıyor; sevgilisiyle buluşmayı bekleyen aşık gibi.



40 bin bilet satılmış, stadın etrafında toplanıyormuş binlerce kişi; çılgınlık bu.



Çılgınlık takımlarına olan bağlılığın yanı sıra Dele Alli için. Beşiktaş'ın Premier Lig'den son transferi bu gece ilk kez çıkacak ya; onu karşılaşamaya hazırlanıyor stadda 7'den 70'e binlerce kişi.



Peki bekliyorlar da... Valerien Ismael onu oynatacak mı? Sivasspor'u yenme planları içinde Dele Alli var mı?



Bir kere... Dele Alli hazır geldi. Everton'ın sezon başı kampına katılmış. Bir antrenman bile kaçırmamış. Premier Lig'de sonradan girse de 2 maçta forma giymiş. Zaten çıktığı ilk antrenmandaki görüntüsü Valerien Ismael'i çok sevindirmiş.



Onun için... Ismael'in Ghezzal'ın da yokluğunda çilingir olarak onu kullanacağını sanıyor ve de bekliyorum. Bu seyircinin beklentisini boşa çıkarmayacağına inanıyorum. Geçen haftaki kadrodan sadece Muleka kulübeye çekilecek, yerine de Alli forma giyecek.



Yine baskılı başlayacak Beşiktaş, ilk dakikalardan itibaren gol arayacak. Burada oyunu yönlendirme görevi Dele Alli'de olacak, Dele Alli-Weghorst-N'Koudou üçlüsü Sivasspor'u yarı sahasından çıkarmamaya çalışacak.



Yalnız bu arada Sivasspor da herhalde boş boş bakmayacak. Tanıdığım Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ın taktiğini çoktan ezberleyip, oyuncularına da defalarca tekrar etmiştir. Sivasspor da bu baskı sırasında ani ataklarla teklike yaratmaya çalışacak.



Burada önemli olan Salih-Gedson ikilisi. Salih ve Gedson ilerideki üçlüye destek olacak, hem de Sivasspor'un ani ataklarınrı karşılamaya çalışacak.



Ve yine geldik defansa. Beşiktaş'ın en büyük zaafı burada. kaleci Ersin çok formda değil. Önündeki Necip-Saiss ikilisi her an arkalarına adam kaçırabilecek kapasitedeler. Sivasspor'un uzun topları onları karıştıracaktır. Soldaki Masuaku'yu daha tam çözemedim ama Rosier'in stoperlerin kademesine girişlerdeki zamanlaması maçın skorunda etkili olacaktır.



Sonuçta Beşiktaş daha avantajlı; öyle görüyorum. Ama Sivasspor'un da hafife alınmaması gerektiğine inanıyorum.