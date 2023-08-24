Beşiktaş'ın stat isim sponsoru belli oldu

Vodofone ile olan stat isim sponsorluğunun sezon sonunda sona ermesinden bu yana yeni bir sponsor bulmak için seferber olan Beşiktaş yönetimi mutlu sona ulaştı.

Gazprom ve Emirates ve Katar hava yolları başta olmak üzere pek çok firma ile görüşen ancak bir sonuç alınamadığı için Beşiktaş Stadı adını kullanan siyah-beyazlılar isim sponsorluğu konusunda sonunda anlaşmaya vardı.

Fanatik’te yer alan habere göre Beşiktaş yönetimi stat isim sponsorluğu konusunda Beko'yla imza aşamasına geldiği bildirildi. Haberde taraflar arasında konuşulan rakamın yıllık yaklaşık 8 milyon Euro seviyesinde olduğu ifade edildi.