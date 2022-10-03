﻿Beşiktaş'ta Atiba müjdesi

Teknik Direktör Valérien Ismael’in yönetiminde Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson'da takımla antrenmanda yer aldı.

KONDİSYON VE TAKTİK ÇALIŞMASI YAPILDI

Siyah-Beyazlılar dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması ile güne antrenmanla başladı. Dünkü maçta oynayan oyuncular, rejenerasyon idmanıyla günü tamamladılar. Diğer futbolcular, aktivasyon çalışması yaparak başladıkları idmanı, pas ve dar alanda çift kale maç oynayarak noktaladılar.

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, uzun süren sakatlığının ardından bugün ilk kez antrenmanda yer aldı. Siyah-Beyazlılar, Bitexen Giresunspor maçının hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 5 Ekim Çarşamba günü saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

9 SEZONDUR BEŞİKTAŞ'TA OYNUYOR

Kemik ödemi sakatlığı sebebiyle bu sezon hiç oynamayan ve uzun bir süre daha sahalardan uzak kalması beklenen Atiba Hutchinson, 9 sezondur formasını giydiği Beşiktaş'ta 326 maça çıktı, 26 gol, 37 asist ile oynadı