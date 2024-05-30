Beşiktaş'ın yeni hocasını açıkladı. Gürel Yurttaş yazdı

Beşiktaş'ı 2013-2015 yılları arasında çalıştırmıştı.

Kupa alamadı.

Şampiyon yapmadı.

Ama giderken Beşiktaşlı taraftarların gönlünde derin izler bıraktı.

Hele de Çarşı'nın.

Kimse onu unutmadı.

Hele de şu sözü:

"Türkiye'de temel problem şu; bilgili olanların yetkisi yok, yetkisi olanların da bilgisi yok."

Giderken bunu söyleyip gitmesi unutulmadı.

Hemen anladınız tabi. Slaven Bilic'ten bahsediyorum.

Slaven Bilic tekrar gündemde şimdi. Hatta gelmek istediğini de öğrendim.

Çünkü o da unutamamış Beşiktaş'ı. Hele de Çarşı'yı.

Şu anda Suudi Arabistan'ın Al Fateh takımında görev yapıyor. 2025 yılına kadar sözleşmesi de var ama Beşiktaş'ın ilgisini öğrenince heyecanlanmış. Hatta "O kulübe borcum var. O taraftarlara da. Yarım

kalan işimi bitirmek istiyorum" da demiş.

Anlayacağınız iş bitmek üzere yani.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Slaven Bilic olacak.

Sözünüzü duyar gibiyim. "Peki Serdar Topraktepe ne olacak?" diye merak ediyorsunuz değil mi?

Cevabını vereyim:

O da kalacak. Teknik ekibin içinde olacak.

Duyduklarım böyle.

Bilic'e itiraz edenin olacağını sanmıyorum.

Hatta sevinecekleri de biliyorum.

En başta Çarşı.

Gönlündeki hocayı bağrına basacak; buna inanıyorum.

Bilic'in çıkacağı ilk maçta İnönü Stadı'nda olacakları tahmin bile edemiyorum.