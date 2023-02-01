Beşiktaş'ın Konyaspor'dan transfer ettiği 25 yaşındaki Bosna Hersekli oyuncu Hadziahmetovic, İstanbul'a geldi.



Boşnak yıldız, Beşiktaş'a resmi imzayı atmak için 16.45'te uçağa bindi.

Uçağa binmeden önce açıklamalarda bulunan Hadziahmetovic, "7 yıl gerçekten çok uzun bir süre. Burada olmaktan çok keyif aldım. Konya'yı çok seviyorum. Onlar benim için her şeyi yaptı, ben de onlar için her şeyi yaptım. Birçok yerden teklif vardı ancak Beşiktaş daha ısrarlıydı" dedi.

Hadziahmetovic, 18.10 sıralarında İstanbul'a indi.