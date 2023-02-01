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Hadziahmetovic İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın Konyaspor'dan kadrosuna kattığı Amir Hadziahmetovic, İstanbul'a geldi.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 19:17
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Beşiktaş'ın yeni transferi Amir Hadziahmetovic İstanbul'da

Hadziahmetovic İstanbul'a geldi
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Beşiktaş'ın Konyaspor'dan transfer ettiği 25 yaşındaki Bosna Hersekli oyuncu Hadziahmetovic, İstanbul'a geldi.


Boşnak yıldız, Beşiktaş'a resmi imzayı atmak için 16.45'te uçağa bindi.

Uçağa binmeden önce açıklamalarda bulunan Hadziahmetovic, "7 yıl gerçekten çok uzun bir süre. Burada olmaktan çok keyif aldım. Konya'yı çok seviyorum. Onlar benim için her şeyi yaptı, ben de onlar için her şeyi yaptım. Birçok yerden teklif vardı ancak Beşiktaş daha ısrarlıydı" dedi.

Hadziahmetovic, 18.10 sıralarında İstanbul'a indi.

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