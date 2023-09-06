Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly Drogba'nın köylüsü çıktı

SEDAT KAYA / YENİÇAĞ

Beast Warrior diyorlar ona.

“Canavar Savaşçı” anlamında.

12 Nisan 1994'te güneydoğu Fildişi Sahili’nde doğdu, Bingerville banliyösünde.

Drogba’nın köyüydü orası.

Her çocuk gibi onun da idolü Drogba’ydı.

7 yaşında sokakta başladı futbola.

İlk öğretimini tamamlayınca telefon kulübelerine yönetici yaptılar onu.

Gündüz Jeton satıyor, akşam da paraları patronuna veriyordu.

Günlük 3 dolardan az kazanıyordu.

Afrika’da her çocuğun iş bulma şansı yoktu, o bulmuştu ama onun aklı fikri futboldaydı.

Drogba gibi durdurulamaz bir forvet olmayı hayal ediyordu

Ancak, o yeteneği yoktu. Savunmada çok daha başarılı ve çok daha güçlüydü.

“Top geçer adam geçmez” denir ya, tam da öyleydi.

2011 yılı hayatının dönüm noktası oldu. Burkina Faso'da bir gençlik turnuvasında İspanyolların dikkatini çekti.

17 yaşında Espanol’da profesyonel futbolla tanıştı. Kısa sürede İspanya’nın en iyi savunmacılarından biri oldu.

Canavar Savaşçı dediler ona.

Sonra Villareal, Marsilya ve Manchester Unided.

2011 maçta, 2 gol 2 asisti var. Sert futbolu sevmesine rağmen sadece 3 kez kırmızı kart gördü.

Mutlu bir evliliği ve Genelde sessiz, alçak gönüllü bir kişiliği var.

Soyunma Odaları’nda giydiği beyaz ayakkabılar ise İngiltere’de medyanın en çok ilgilendiği detaylardan biriydi.

Huzurlarınızda Beşiktaş’ın yeni transferi Eric Bailly.

Nam-ı diğer Canavar Savaşçı.