Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario İstanbul'da

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Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario İstanbul'da

Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Benfica'da oynayan Joao Mario, sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

Beşiktaş, Benfica'da forma giyen 31 yaşındaki Joao Mario transferinde mutlu sona ulaştı.

Kara kartal, Benfica'dan transfer ettiği Portekizli yıldızı sağlık kontrollerinden geçirmek ve sözleşme imzalamak için İstanbul'a getirdi.

ATKIYI TAKTI PENÇEYİ YAPTI
Joao Mario, havalimanında Beşiktaş atkısını taktı ve kartal pençesi yaparak kameralara poz verdi.
Beşiktaş taraftarı, yıldız oyuncuya büyük bir ilgi gösterdi.

KARİYERİ
Joao Mario, kariyerinde Sporting Lizbon, V. Setubal, Inter, West Ham, L. Moskova ve Benfica takımlarında forma giydi.

Piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Portekizli oyuncunun kazandığı kupalar ise şu şekilde:

PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI
- 1 Avrupa Şampiyonasu
- 1 UEFA Uluslar Ligi

SPORTING LIZBON
- 1 Portekiz Liga Portugal
- 1 Portekiz Kupası
- 1 Portekiz Lig Kupası
- 1 Portekiz Süper Kupası

BENFICA
- 1 Portekiz Liga Portugal
- 1 Portekiz Süper Kupası

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