Beşiktaş-Kasımpaşa maçına kritik atama

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 18. haftasında bu akşam oynayacağı Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı Zorbay Küçük yönetecek.

Karşılaşmada VAR hakemi olarak da Koray Gençerler'in görev yapacağı açıklandı.

Gençerler’e, AVAR olarak Mustafa Öğretmenoğlu ve Kemal Yılmaz eşlik edecek.