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Beşiktaş-Kasımpaşa maçına kritik atama

Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında bu akşam oynanacak maçın VAR hakemi açıklandı

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 15:52
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Beşiktaş-Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu

Beşiktaş-Kasımpaşa maçına kritik atama
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Beşiktaş'ın Süper Lig'in 18. haftasında bu akşam oynayacağı Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı Zorbay Küçük yönetecek.

Karşılaşmada VAR hakemi olarak da Koray Gençerler'in görev yapacağı açıklandı.

Gençerler’e, AVAR olarak Mustafa Öğretmenoğlu ve Kemal Yılmaz eşlik edecek. 

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