Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi deplasman yasağı gelişmesi

Editör: Hamza Özalkuş

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Dev derbi öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş taraftarı, Galatasaray maçında deplasman tribününde yer alabilecek.

SİYAH BEYAZLILAR SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Beşiktaş, dev derbide deplasman tribününde olacağını sosyal medya hesabından açıkladı. Siyah Beyazlılar, "Geliyoruz" notuyla paylaştı.

G.SARAY GENEL SEKRETERİ DE KARŞI ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Sarı Kırmızılılar'ın genel sekreteri olan Eray Yazgan "Deplasman yasağını doğru bulmuyorum. Çocukken İnönü Stadı'nda hep yarı yarıya olurdu. Belki bu söylediğim şimdiki kombinelere bakılınca romantik gelecektir. Biz Manchester seyircisini, Bayern seyircisini ağırlayabiliyorsak, Beşiktaş'ı da Fenerbahçe'yi de ağırlamalıyız. Kendi taraftarımızla da oraya gitmeliyiz" demişti.