Beşiktaş'ta Ghezzal gelişmesi

Editör: Hamza Özalkuş

Süper Lig'de 37. haftada Kasımpaşa deplasmanına çıkacak Beşiktaş yüksek tempoda çalışmalara devam ediyor.

Bu sezon sık sık sakatlanarak takımdan uzak kalan Ghezzal da çalışmalara başladı.

Adale sakatlığını atlatan Cezayirli yıldızın iyi durumda olduğu ve Kasımpaşa maçının kadrosunda yer alabileceği öğrenildi.

Deneyimli teknik adam Şenol Güneş'in maç günü hazır olması halinde Ghezzal'a Kasımpaşa karşısında görev vereceği belirtildi. Bu sezon sakatlıklardan dolayı yalnızca 11 maçta oynayabilen Rachid Ghezzal bu karşılaşmalarda 2 gol atarken 3 asist yaptı.