Ağrı Dağı zirvesinde 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı

Kaynak: İHA
Ağrı Dağı zirvesinde 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı
Dağcılar, eksi 37 derecede Ağrı Dağı’nın zirvesine tırmanarak 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nı kutladı.

Dağcılar, soğuk ve zorlu koşullara rağmen Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmanarak 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'nı kutladı. Her mevsim dağcılar tarafından tercih edilen Ağrı Dağı, bu kez de yerli ve yabancı misafirlerini ağırladı. Türkiye'nin çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı'nın eteklerinde bahar havası hissedilirken, zirvede ise dondurucu bir soğuk hüküm sürüyor. Saç ve sakalları buz tutan dağcılar, eksi 37 derece sıcaklıkta ve 5137 rakımlı zirveye tırmanış yaparak, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'nı coşkuyla kutladılar.

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