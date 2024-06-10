Beşiktaş'ta İETT otobüsünde Zincirlikuyu sorusu yolcu ve şoför arasında kavga çıkardı

Beşiktaş'ta yaşanan bir olay, İETT otobüsünde ilginç bir şekilde kavga çıkmasına neden oldu. Olay, bir yolcunun otobüs şoförüne aracın Zincirlikuyu'dan geçip geçmediğini sormasıyla başladı. Şoför, otobüsün Taksim'e gittiğini belirtti, ancak yolcu aynı soruyu tekrar etti. Şoförün yine aynı cevabı vermesinin ardından yolcu ve şoför arasında tansiyon yükseldi.

Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve bu sırada otobüs kontrolden çıktı. Kavganın kazayla sonuçlanması, hem otobüsteki yolcuları hem de çevredekileri korkuttu. O anlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.