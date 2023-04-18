Beşiktaş'ta James Rodrigues gelişmesi. Şenol Güneş kararını verdi

Beşiktaş, Olimpiakos takımından geçtiğimiz günlerde sözleşmesini fesheden Kolombiyalı yıldız James Rodrigues'i radarına aldı.

Beşiktaş'ta James Rodrigues gelişmesi. Şenol Güneş kararını verdi

Spor Toto Süper Lig'de Valerien Ismael ile bu sezon istediği performansı sergileyemeyen fakat Şenol Güneş'in başa gelmesiyle son haftalardaki çıkışıyla dikkat çeken Beşiktaş, gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladı.

DELE VE MAXİM'İN GÖNDERİLİŞİ HAREKETLENDİRDİ
West Ham United'dan Arthur Masuaku'nun bonservisinin alındığını ve oyuncu ile gelecek sezon devreye girecek 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyuran Beşiktaş, dış transferde de çalışmalarını sürdürüyor. Çebi yönetimi, Dele Alli ve Alexandru Maxim'in takımlarına gideceğini göz önünde bulundurarak on numara pozisyonu için harekete geçti.

"SEZON SONU GÖRÜŞÜRÜZ" CEVABI ALMIŞTI
Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş, Olympiakos ile sözleşmesini geçtiğimiz günlerde fesheden yıldız futbolcu James Rodriguez ile temasa geçmeye hazırlanıyor. Kolombiyalı on numara ile daha önce de görüşen Siyah-Beyazlılar, o dönemde "Sezon sonu görüşürüz" cevabını almıştı.

GÜNEŞ: BENZERLİK YAŞAMAYALIM
Yönetimin James Rodriguez operasyonu sürerken, teknik direktör Şenol Güneş'in bu transfere temkinli yaklaştığı belirtildi. Güneş, Dele Alli örneğini işaret ederek, "James son yıllarda hep bir sezon oynayıp takım değiştirmiş bir oyuncu. Önümüzde Alli örneği var. Benzerlik yaşamayalım" dedi.

11 GOLE DİREKT KATKI VERDİ
James Rodriguez, bu sezon 24 resmi müsabakada süre aldı.
5 kez rakip fileleri havalandırmayı başaran yıldız on numara, 6 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.

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