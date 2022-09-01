﻿Beşiktaş resmen açıkladı. Braga'nın koyduğu serbest kalma bedeli dudak uçuklattı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcularımızdan Serdar Saatçı’nın transferi için SC Braga Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Serdar Saatçı’ya Kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, futbol kariyerinde başarılar dileriz."

Beşiktaş altyapısından yetişen ve geçen sezon 15 maça çıkan savunmacı, 1 gol ve 1 asiste imza attı.

KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

Avusturya kampında teknik direktör Valerien Ismael'in oyundan aldığı Serdar, tepki göstererek yedek kulübesine yerine doğrudan soyunma odasının yolunu tutmuştu. Bu olayın ardından Ismael tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

BRAGA PAYLAŞTI

Braga kulübü, Serdar Saatçı'yı paylaşarak 'hoşgeldin' dedi.

BONSERVİSİ 40 MİLYON EURO

Braga'dan yapılan açıklamada, 19 yaşındaki savunmacı için bonuslarla birlikte 2.5 milyon Euro ödeneceği belirtildi.

5 yıllık sözleşme imzalanan Serdar Saatçı'nın serbest kalma bedelinin ise 40 milyon Euro olduğu ifade edildi. Açıklamada Beşiktaş'ın bir sonraki satıştan %20 pay alacağı bildirildi.