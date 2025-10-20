Kötü gidişatın devam ettiği Beşiktaş'ta Mert Günok krizinin yaşandığı öne sürüldü. Kara Kartal'da kaptanlık Mert Günok'tan alınarak Orkun Kökçü'ye verilmişti. Bu kararın ardından milli eldiven, ile ipler kopma aşamasına geldi.

Beşiktaş'ta Mert Günok gemileri yaktı! - Resim : 2

MERT GÜNOK KARARDAN MEMUN DEĞİL!

Sözcü'de yer alan habere göre; Sergen Yalçın'ın bu kararı sonrası Mert Günok sessizliğe gömüldü. Deneyimli file bekçisi ile Beşiktaş arasındaki iplerin kopma noktasına geldiği aktarıldı. Gençlerbirliği maçı biter bitmez soyunma odasına giden ve tepkili olduğu olduğu belirtilen Mert Günok'un siyah-beyazlılarla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

