Beşiktaş'ta motokuryeye silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

İstanbul Beşiktaş’ta alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada silahlar konuştu. Olayda bir kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK: DHA
Beşiktaş'ta motokuryeye silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

Beşiktaş’ta alacak verecek nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 kişi, cadde üzerinde durdukları motokurye Hakan Gülşen ve yanındaki arkadaşıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüphelilerden biri yanındaki silahla ateş açtı. Saldırıda Hakan Gülşen hayatını kaybederken, arkadaşı ise bacağından yaralandı.

İddiaya göre, motosikleti ile kuryelik yapan Hakan Gülşen ve yanındaki arkadaşı, cadde üzerinde yanlarına motosikletle gelen ve aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunan iki kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüphelilerden biri yanında bulunan silah ile Hakan Gülşen ve yanındaki arkadaşına silahla ateş açtı. Kurşunlar isabet etmesi sonucu kurye ve arkadaşı yaralanarak yere düştü. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere götürdü. Karnına isabet eden kurşunla yaralanan Gülşen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bacağından yaralanan arkadaşının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay ile ilgili çok yönlü soruşturma başlattığı öğrenildi.

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