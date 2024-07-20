Beşiktaş'ta Mustafa Erhan Hekimoğlu mucizesi. Ne yaptın sen çocuk

Beşiktaş, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Avusturya Bundesliga takımı Grazer AK ile karşı karşıya geldi.

Herkes yıldız oyuncuların ne yapacağını beklerken, maçın kahramanı 17 yaşındaki Mustafa Erhan Hekimoğlu oldu.

Siyah beyazlı takım 3. dakikada Michael Lang'ın golüyle geriye düştü ama 9. dakikada sahneye Mustafa Erhan Hekimoğlu çıktı. Semih Kılıçsoy'un asistinde nefis bir vuruşla durumu 1-1 yaptı.

Mustafa Erhan Hekimoğlu, 4 dakika sonra bu kez Rashica'nın asistine öyle sert vurdu ki kaleci topu filelerde gördü ve Beşiktaş öne geçti.

20. dakikada Avusturya ekibi savunmadan çıkmak isterken topu kapan 17 yaşındaki futbolcu bu kez gol pası verdi, Rashica da topu ağlara gönderdi.

Mustafa Erhan Hekimoğlu, 2 gol, 1 asist yaparken alkışlandı.

