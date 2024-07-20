Beşiktaş'ta Mustafa Erhan Hekimoğlu mucizesi. Ne yaptın sen çocuk

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ta Mustafa Erhan Hekimoğlu mucizesi. Ne yaptın sen çocuk

Beşiktaş'ın Avusturya'da Grazer AK ile oynadığı hazırlık maçına 17 yaşındaki Mustafa Erhan Hekimoğlu damgasını vurdu.

Beşiktaş, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Avusturya Bundesliga takımı Grazer AK ile karşı karşıya geldi.

Herkes yıldız oyuncuların ne yapacağını beklerken, maçın kahramanı 17 yaşındaki Mustafa Erhan Hekimoğlu oldu.

Siyah beyazlı takım 3. dakikada Michael Lang'ın golüyle geriye düştü ama 9. dakikada sahneye Mustafa Erhan Hekimoğlu çıktı. Semih Kılıçsoy'un asistinde nefis bir vuruşla durumu 1-1 yaptı.

Mustafa Erhan Hekimoğlu, 4 dakika sonra bu kez Rashica'nın asistine öyle sert vurdu ki kaleci topu filelerde gördü ve Beşiktaş öne geçti.

20. dakikada Avusturya ekibi savunmadan çıkmak isterken topu kapan 17 yaşındaki futbolcu bu kez gol pası verdi, Rashica da topu ağlara gönderdi.

Mustafa Erhan Hekimoğlu, 2 gol, 1 asist yaparken alkışlandı.

İlgili Haberler
Beşiktaş gol şov yaptı. 17'lik Mustafa Hekimoğlu damga vurdu
Son Haberler
İslam Memiş: Rekor düşüşe hazır olun Ekonomi
İslam Memiş: Rekor düşüşe hazır olun
Beşiktaş gol şov yaptı. 17'lik Mustafa Hekimoğlu damga vurdu Spor
Beşiktaş gol şov yaptı. 17'lik Mustafa Hekimoğlu damga vurdu
“Foşur Foşur Reis” Cem Özkök yaşlılara temizlik hizmetine katıldı Video
“Foşur Foşur Reis” Cem Özkök yaşlılara temizlik hizmetine katıldı
Devlet hastanesinde diş kaplama ücretleri ne kadar? Sağlık
Devlet hastanesinde diş kaplama ücretleri ne kadar?
Arda Turan mest oldu Spor
Arda Turan mest oldu
Trafikte sıkıştırılan motorcu saldırı anlarını sosyal medyada paylaştı Video
Trafikte sıkıştırılan motorcu saldırı anlarını sosyal medyada paylaştı
Bodrum'da 44 dereceyi bulan sıcaklık asfalt eritti Yerel Haberler
Bodrum'da 44 dereceyi bulan sıcaklık asfalt eritti