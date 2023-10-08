Beşiktaş'ta otomobil minibüse çarptı. Yaralılar var

İstanbul Beşiktaş’ta otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önündeki minibüse çarparak devirdi. Kazada minibüsteki 4 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsünün ise 1.02 promil alkollü olduğu tespit edildi.

KAYNAK: DHA
Beşiktaş'ta otomobil minibüse çarptı. Yaralılar var

Kaza, Zincirlikuyu Büyükdere Caddesi üzerinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre K.’ kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyreden Murat Balcı idaresindeki Beşiktaş-Gültepe minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs yola devrilirken otomobil de ters yöne dönerek durabildi. Kazada minibüste bulunan 4 yolcu yaralandı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı yolcular minibüsten çıkarılarak ambulanslara alındı. Hafif yaralanan yolcular çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza yapan otomobil sürücüsünün yapılan kontrollerinde 1.02 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza nedeniyle Büyükdere Caddesi Levent istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan otomobilin kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.

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