Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Pazartesi günü Gaziantep FK ile karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Beşiktaş'ta Rafa Silva sürprizi! - Resim : 2

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Siyah-beyazlı ekibin idmanı pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Son günlerde antrenmanlara katılmayan Portekizli oyuncu Rafa Silva da bugünkü idmanda takımla birlikte çalıştı.

