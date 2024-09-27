Beşiktaş'ta rotasyon pahalıya patladı. İlk kez mağlubiyet yüzü gördü

Sezona Süper Kupa’yı kaldırarak başlayan Beşiktaş, Ligde ise sadece 2 puan kaybetti. Dün akşama kadar oynadığı resmi maçlarda mağlubiyet yüzü görmeyen Beşiktaş, Ajax’a karşı 4-0 kaybederek ilk mağlubiyetini aldı.

Siyah Beyazlılarda Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, Ajax maçına takımı rotasyon yaparak çıkardı. Savunmada klasik 4’lüsünden şaşmayan Hollandalı teknik adamın orta sahadaki ve hücumdaki tercihleri şaşırttı. Orta sahada Al Musrati, Onana, Gedson Fernandes 3’lüsü ile çıkan siyah beyazlılarda kanatlarda ise Rafa Silva ve Rashica yer aldı. Öte yandan forvette ise Beşiktaş’ın 17 yaşındaki golcüsü Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.

ROTASYON PAHALIYA PATLADI

Beşiktaş’ta Ajax deplasmanında yapılan rotasyon hamlesi pahalıya patladı. Orta sahada Onana ve Al Musrati baskı yapmak ve dinamizm yaratmaktan uzak kalırken rakibinin hızlı ataklarına karşı çaresiz kaldı. Beşiktaş’ta en dikkat çeken nokta ise hücumdaki büyük etkisizlik oldu. Siyah beyazlılar, maç boyunca kaleye 1 tane bile isabetli şut atamadı. Siyah beyazlılar böylece bu sezon ilk kez kaleye şut atamadan maçı bitirdi ve ilk kez bir maçı gol atamadan bitirdi. Beşiktaş’ın hücumdaki büyük etkisizliğine oyuna sonradan giren Immobile ve Semih Kılıçsoy da çare olamadı.

ÜST ÜSTE 3 ZORLU MAÇ VAR

Beşiktaş, Avrupa mücadelesinin başlaması ile zorlu bir sürece girdi. Milli ara öncesi 3 zorlu maça çıkacak olan siyah beyazlılar bunların 2’sini deplasmanda oynayacak. Ligde sırası ile Kayserispor ve Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacak Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde ise kendi evinde Eintracht Frankfurt’a karşı galibiyet arayacak. Beşiktaş, Ajax mağlubiyeti ile UEFA Avrupa Ligi’nde son sıraya yerleşirken Süper Lig’de ise 1 maç eksikle lider Galatasaray’ı 5 puan geriden takip ediyor.