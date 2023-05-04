Beşiktaş'ta Salih Uçan şoku

Beşiktaş Süper Lig'in 32. haftasında Fraport Tav Antalyaspor ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi Salih Uçan'ın durumu belli oldu.
SALİH UÇAN FORMA GİYEMEYECEK
Galatasaray derbisinde sakatlanan Salih Uçan, karşılaşmada forma giyemeyecek. Teknik direktör Şenol Güneş, Salih'in yerine Maxim veya Necip'e forma şansı verecek.
COLLEY'İN DURUMU BELİRSİZ
Derbi öncesi antrenmanda sakatlık yaşamasına rağmen karşılaşmada görev yapan Omar Colley'in durumu ise belirsiz. Dizindeki ağrıları süren Gambiyalı stoper, Antalya kafilesinde olmayabilme ihtimali bir hayli yüksek gözüküyor.