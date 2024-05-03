İsrail Hamas'a 7 gün süre tanıdı

Kaynak: AA
İsrail Hamas'a 7 gün süre tanıdı
İsrail'in Hamas'a esir takası mutabakatı için bir haftalık süre tanıdığı, anlaşma olmaması halinde Refah'a kara saldırısı başlatacağı öğrenildi.

İsrail ile Hamas arasında esir takası mutabakatı için ve olası ateşkes için yürütülen dolaylı müzakereler sürüyor.

Hamas yönetiminin esir takası için Gazze’de kalıcı ateşkes şartında ısrarlı olduğu ancak İsrail’in ise buna karşı çıktığı belirtildi.

Tel Aviv’in kalıcı ateşkes yerine bir kısım esirin serbest bırakılması karşılığında 40 günlük geçici ateşkes önerdiği iddia edilirken, The Wall Street Journal, ismi açıklanmayan Mısırlı yetkililere dayandırdığı haberinde, Hamas’ın Gazze’de saldırılarını sürdüren İsrail ile uzun vadeli bir ateşkes istediğini yazdı.

hamas222.jpgHAMAS GARANTİ İSTİYOR

Mısırlı yetkililer, Hamas’ın, İsrail’in olası ateşkese riayet etme konusunda ABD’den garanti istediğini ifade etti.

MUTABAKAT OLURSA SÜRESİZ OLARAK ERTELENECEK

İsrail’in mutabakata varılması durumunda Refah’a saldırıyı süresiz olarak ertelemeyi düşündüğünü aktaran Mısırlı yetkililer, Tel Aviv’in Hamas’a bir hafta süre verdiğini, aksi halde Refah’a kara saldırısı başlatma ihtimalinin çok güçlü olduğunu belirtti.

hamas1.jpgREFAH'A OLASI SALDIRI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 30 Nisan'da yaptığı açıklamada, esir takası anlaşması olsa da olmasa da Refah'a saldıracaklarını dile getirmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 622 Filistinli öldürüldü, 77 bin 867 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce cansız bedenin olduğu aktarılırken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

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