Fiyat artışına gidecek: Beşiktaş'ta Hadziahmetovic için flaş gelişme

Süper Lig’de önceki gün Kayserispor’u 2-0 yenen Beşiktaş’ta yüzler gülüyor. Spor Toto Süper Lig’de bu sezon ilk kez 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da sürüyor.

Yönetimin öncelikli hedefi orta sahaya takviye yapmak.

BEŞİKTAŞ FİYAT ARTIŞINA GİTTİ

Teknik direktör Şenol Güneş de bu bölgeye mutlaka transfer yapılmasını istiyor. Birçok aday arasından en güçlü isim Konyaspor forması giyen Amir Hadziahmetovic.

Geçtiğimiz günlerde Konya ekibinin kapısını çalan Kara Kartal’ın bonuslarla 2.5 milyon euroluk ilk teklifi yetersiz bulunmuştu. Siyah-Beyazlılar, bu gelişmenin ardından fiyat artışına gitti.

Yönetimin, 25 yaşındaki ön libero için bonuslarla son olarak 3.5 milyon euro seviyesine çıktığı kaydedildi.

TRANSFER BİTİRİLMEYİ PLANLANIYOR

Galatasaray ve İngiliz ekibi Burnley’in de takibinde bulunan tecrübeli futbolcu için ilk etapta kapıyı 6,5 milyon eurodan açan Konyaspor’un, Beşiktaş’la yapılan pazarlıklarda 5 milyon euro seviyesine indiği belirtildi.

Siyah-Beyazlılar, bu transferi 4 milyon euro bandında bir bedele tamamlamayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ'A GELMEK İSTİYOR

Boşnak oyuncunun ise geleceğiyle ilgili olarak kararını Beşiktaş’tan yana kullandığı ve bu görüşünü Siyah-Beyazlı idarecilere menajeri aracılığıyla ilettiği belirtildi.

Bu sezın Konyaspor formasıyla 23 maça çıkan Amir Hadziahmetovic, bu maçlarda 6 gol 2 asistlik katkı söyledi.