Fenerbahçe mi haklı Galatasaray mı? Nasıl bitecek bu lig

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Ne diyeyim, nereden başlayayım.

Düşünüyorum düşünüyorum, işin içinde çıkamıyorum.

Vallahi ben de bilmiyorum başlıktaki sorunun cevabını.

İşi hep beraber öyle bir hale getiriyoruz ki, çıkamıyoruz içinden.

Futbol bu değil, bu olmamalı.

Sahadan çok saha dışında oynanmamalı.

Bir de... Yeter artık yahu, hakemler bu kadar hata yapmamalı.

Hangi birini anlatayım; bilemiyorum.

Nasıl olur da hakemlerin hepsi birden bu kadar formsuz olabilir; anlayamıyorum.

Bir maçı da dört dörtlük yönetin be arkadaş! VAR'a rağmen bu kadar olur mu; soruyorum.

Herhalde dünyada VAR'da bile hatalı karar çıkan tek ülkeyiz!

Gurur duyun, diyecek başka da bir şey bulamıyorum.

Ondan sonra... Çan çan da çan can! Çeneler düşüyor.

Bir Fenerbahçe konuşuyor. Bir Galatasaray. Arada da Beşiktaş. Zaman zaman da diğer takımlar.

Ama iş daha da kötüye gidiyor.

O mu haklı, bu mu? Hepsi haklı, hepsi haksız aslında.

Çünkü bir hafta ona olan, diğer hafta ötekine oluyor.

Peki çeki düzen vermesi gereken TFF Başkanı ve yönetimi ne yapıyor? Onlar lay lay lomda! Yurt dışında tur atıyor! Ne o, alt yapıları inceliyormuş. Kulüplerin alt yapılarına hocalar getirecekmiş!

Toplantılar düzenliyor. Kravatlı adamlar bol bol konuşuyor.

Boş işler yani.

Türk futbolu öksüz gibi geliyor bana. Acele bu işleri düzene sokacak birileri aranıyor.

İşte bir hafta daha geride kaldı. Yine futbol ikinci planda. Hakemler, saha zeminleri, kavga, dögüş ikinci planda.

O onu yenmiş, bu bunu. Ne farkeder?

Söylesenize arkadaş; bu lig nasıl biter?

Lafı fazla uzattım kısa keseyim. Önce haftanın toplu sonuçlarına geleyim.

Adana Demirspor-Giresunspor: 1-1

Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: 1-3

Galatasaray-Antalyaspor: 2-1

Gaziantep FK-Sivasspor: 1-2

Alanyaspor-Fatih Karagümrük: 2-2

Kayserispor-Beşiktaş: 0-2

Trabzonspor-İstanbulspor: 4-0

Konyaspor-MKE Ankaragücü: 0-1

Ümraniyespor-Fenerbahçe: 1-2

Şimdi gelelim haftanın görünüşüne. Haftanın takımı, futbolcusu kim? Haftanın onbirinde kimler var? Alkışı alanlar, ceza tahtası. İşte panorama:

HAFTANIN TAKIMI: ANKARAGÜCÜ

Hafta içinde kupada tur atladı, hafta sonunda Konya'da kazandı. Her geçen hafta üstüne koya koya ilerleyen Ankaragücü, Başkentlilerin istediği bir takım haline gelme yolunda büyük adımlar attı. Konya'da da mükemmeldi, haftanın zirvesine çıkmayı haketti.

HAFTANIN FUTBOLCUSU: BORINI (KARAGÜMRÜK)

Borni de Borini Borini de Borini. Her hafta karmada, bu hafta karmayı da aşıp çıktı haftanın en yukarısına. Alanya'da da mükemmel oynadı, Karagümrük'ün bir puanı almasında başrolü oynadı. Helal olsun Borini, bir ağzıyla kuş tutmadığı kaldı.

HAFTANIN KARMASI:

ORKUN (ÜMRANİYESPOR)

ALPER (GİRESUNSPOR), DUARTE (BAŞAKŞEHİR), CANER (SİVASSPOR), FERDİ (FENERBAHÇE)

REDBOND (BEŞİKTAŞ), TORREIRA (GALATASARAY), BAKASETAS (TRABZONSPOR), ZAHİD (ANKARAGÜCÜ)

BORINI (KARAGÜMRÜK), BATSHUAYI (FENERBAHÇE)

ALKIŞI ALANLAR:

UMUT NAYİR-BATSHUAYİ

Tebrik ederim ikinizi. Kıran kırana geçti Ümraniye - Başakşehir maçı ama centilmenliği bırakmadınız yine de. Ne mi yaptılar, anlatayım kısa bir şekilde. Bir pozisyonda defansından top çıkarmak isterken Umut Nayir, topu kornere yolladı. Hakem aut verdi. Fenerbahçeliler itiraz ederken, Umut 'Benden çıktı. Korner' diye parçaladı kendisini. Hakeme dinletemedi. Batshuayi ise Ümraniyesporlu oyuncu kırmızı kart görürken kendini hakem önüne attı. Etme eyle, gösterme diye. Hakem onu da dinlemedi. Ama ikisinin de yaptığı şu kavgalı futbolumuzda hoş bir seda olarak gönüllerde yer etti.

CEZA TAHTASI:

METE KALKAVAN-ROSİER

Kayserispor-Beşiktaş maçının son anları. Rakibinin sert bir kol darbesini alıyor Rosier. Hakem Mete Kalkavan'ın gözlerinin önünde hem de. Kalkavan oralı değil. Bu kez de Rosier dönüyor kendisine vuran rakibine orasını gösteriyor. Faulu gören hakem bunu kaçırmıyor. Rosier'e kırmızıyı çıkartıyor. Haklı. Ama nasıl görmüyorsun önceki hareketi be mübarek, görsen olmayacak bu. Sonuçta ikisi de ceza tahtasında. Bakın diğer maçlardaki hakem hatalarını yazmıyorum bile artık. Çünkü hepsi de topluca ceza tahtasında.

KONYASPOR YÖNETİMİ

Sanki kadro yıldızlar karması da İlhan Palut başarısız. Tam aksine. Yolda görsen tanımayacağın futbolculardan kurulu kadroyla İlhan Palut çok da başarılıydı. Birden bire görevden aldılar. Nedenini kimse anlayamadı. Meğer hocaları çalışırken arkadan dolanıp yurt dışından bir hocayla anlaşmışlar bile. Hemen de getirdiler. Hiç yakışmadı Konyaspor'a. Bu olmadı. Ne oldu Palut gitti de. Kupadan elendiler, ligde yenildiler.

Bu haftalık da bu kadar.

Futbol dolu, bol gollü, alkışı alanı çok, ceza tahtası boş nice haftalarda görüşmek dileği ile.