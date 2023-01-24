Beşiktaş rotayı Hollanda'ya çevirdi. PSV'den iki isim listede

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, gündemine PSV Eindhoven'dan iki ismi gündemine aldı.

HEDEFTE PSV'DEN İKİ İSİM VAR

beIN Sports'un haberine göre; Beşiktaş, PSV'de forma giyen Joey Veerman'ı kadrosuna katmak istiyor.

Siyah-beyazlılar, Veerman'ın kiralık transferi için PSV ile temaslarda bulunuyor.

Beşiktaş'ın 24 yaşındaki futbolcunun transferi için toplamda 3 milyon euro'yu gözden çıkardığı aktarıldı.

Öte yandan Hollanda basını, Beşiktaş'ın PSV'den diğer hedefinin stoper Andre Ramalho olduğunu duyurdu.

Hollanda basınında yer alan haberde, siyah-beyazlıların Veermen'in dışında Ramalho'yla da ilgilendiği belirtildi.

İKİ FUTBOLCUNUN PERFORMANSLARI

PSV'de bu sezon 27 maça çıkan Veermen, 7 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.

30 yaşındaki stoper Ramalho ise 23 karşılaşmada forma giydi.