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Jesus Ümraniye maçından sonra özür diledi

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Ümraniyespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 23:00
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Jorge Jesus Ümraniyespor maçından sonra özür diledi

Jesus Ümraniye maçından sonra özür diledi
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Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Alınan kritik 3 puanın ardından sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'tan dikkat çeken açıklamalar geldi.

İşte Jesus'un açıklamaları;

"En önemlisi 3 puan almaktı. Fenerbahçeli futbolcuların kalbi ve ruhu var. Sonuna kadar kazanmaya inanıyorlar.''

''Attığınız golün dakikasının önemi yok, son düdüğe kadar inanıyoruz. Bu yüzden golleri bulabiliyoruz.''

Ben Ümraniyespor'un stadyumu hakkında öyle demek istemedim. Galatasaray ve Trabzonspor maçlarında daha büyük stadyumda oynadılar, iyi bir atmosfer vardı.

Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim." 

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Ata Türkmen
23.01.2023 23:50
Futboldan anlamaz, futbolcudan anlamaz, saha beğenmez. Kötü futbolu yerim dar bahaneleriyle örtmeye çalışıyor. Zamanında oyuncu değiştirmeyi bilmezsin, oyuncu kalitesinden anlamazsın sahi sen nesin  
 
Ömer Tunçok
23.01.2023 23:06
Sevgili Fenerbahçe'nin vefakar taraftarları kimse kusura bakmasın ama bu ruhsuz takımdan hiç bir şey olmaz NOKTA  
 
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