Valerien Ismael tercihini yaptı. İşte Beşiktaş'ın savunmada oynayacağı ikili

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet edecek. Ismael, defansın sağında Rosier, solunda Masuaku’ya, stoperde de Saiss’e görev verecek.

TAYYİP TALHA'NIN İLK DERBİSİ OLACAK

Fanatik'in haberine göre; Fransız teknik adamın, stoperdeki diğer tercihi ise Tayyip Talha ve Necip’ten biri olacak. Antrenmanlarda yapılan denemelere göre Tayyip Talha onbir için en güçlü seçenek durumunda.

Yaz transfer döneminde Adana Demirspor'dan Beşiktaş'a gelen Tayyip Talha Sanuç siyah-beyazlı formayla ilk kez derbi heyecanı yaşayacak.