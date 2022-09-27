Valerien Ismael: Fenerbahçe'ye sürprizim var

MİRZA ŞEKER / Yeniçağ

Valerien Ismael'den Fenerbahçe derbisi öncesi meydan okuyan açıklamalar geldi.

Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael'in Fenerbahçe derbisi ile ilgili açıklamaları şu şekilde:

Derbi başka bir maç olacak. Gösterdiğimiz performans yeterli değildi. Kendi gerçek performansımızı göstermeye çalışacağız. Ben de başka bir Beşiktaş ve takım performansı görmek istiyorum derbide. Derbiyi geçen sene tecrübe ettim. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Evimizde oynayacağız. Taraftarımızın önünde olacağız. Aynı performansı, isteği, tutkuyu, arzuyu görmek istiyorum.

Herkesin performansını yükseltmesi lazım. Mert neredeyse 1 senedir oynamıyorum. Sakatlık bölgesine dair yüzde 100 özgüvenli olması lazım. İki genç kaliteli kalecimiz var. Ersin bu takımda şampiyonluk yaşadı. Kalecilerimize güveniyoruz. Sezonun başındayız. Performansımızı hep beraber yükseltmeyi planlıyoruz. Geçen hafta iyi bir hazırlık haftasıydı. Bu hafta da aynı şekilde devam edeceğiz.

Nathan Redmond iyi görünüyor. Durumunu takip edeceğiz. Kadroda olabilir diye düşünüyorum. Rachid Ghezzal konusunda günbegün gideceğiz. Şu an ilk 11 ile ilgili konuşmak için erken. Çok süre var. Milli takımdan dönecek oyuncular var. Gün gün takip edeceğiz. İlk 11 hakkında yorum yapmak için çok erken.