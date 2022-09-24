24 Eylül 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Valerien Ismael gönderilecek mi? Ceyhun Kazancı kaynayan kazan Beşiktaş'ta neler olup bittiğini açıkladı

Valerien Ismael gönderilecek mi? Ceyhun Kazancı kaynayan kazan Beşiktaş'ta neler olup bittiğini açıkladı

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 12:27
Takip Et

Ceyhun Kazancı kaynayan kazan Beşiktaş'ta neler olup bittiğini açıkladı. Valerien Ismael gönderilecek mi?

Valerien Ismael gönderilecek mi? Ceyhun Kazancı kaynayan kazan Beşiktaş'ta neler olup bittiğini açıkladı
+
Aa
-

Ceyhun Kazancı, dün gerçekleştirdiği basın toplantısında Valerien Ismael'in geleceği hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.
Ceyhun Kazancı'nın Valerien Ismael açıklaması;

''VALERIEN ISMAEL ÖNDERLİĞİNDE ŞAMPİYON OLACAĞIZ''
''Maçların belirli bölümlerinde kontrolü kaybetmemiz normal. Gelişen bir takımız. Yoğunluk kazanmaya çalışıyoruz. Oynadığımız belirli maçlarda yüksek tempoya çıktık ve rakiplerimizi zor duruma soktuk. 
Ben buna herkesin katılacağını düşünüyorum. Valerien Ismael önderliğinde şampiyonluğu kazanacağımızı düşünüyoruz.''

Kazancı'nın açıklamalarından satır başları;

''GİDECEK OYUNCULAR BELLİYDİ''
"Son derece yoğun bir transfer sezonu geçirdik. Bir planlamamız vardı. Gidecek oyuncular belliydi. Kontratı bitip gidenler ve kontratı devam ettiği halde gidenler oldu. 9 Türk, 9 yabancı oyuncuyla yollarımızı ayırdık. Kimileri kontratı bitti gitti, kimileri gitmek istedi, kimileri kontratı bitmeden gitmek istedi gitti. 9 yabancı, 9 Türk oyuncu ayrıldı. Toplam maaşları 23.5 milyon euro'ydu. Üzerine vergiler var.

Menajerlik komisyonları var. Net 23.5 milyon euro maaş yükü azaldı. Bir takım oyuncular transferler ettik yerlerine. Toplam 7 yabancı, 5 Türk oyuncu aldık. Bunlar A takım transferleri. Bunların yanında altyapıya 2 oyuncu transfer ettik. Toplam 12+2 transfer. 7 yabancı artı 5 Türk oyuncuya 13.5 milyon euro artı vergiler oldu. 23.5 milyon euro giden oyuncuların maaşı, 13.5 milyon euro gelen oyuncuların maaşı."

''BÖYLE BİR YÜKTEN KURTULDUK''
Geçen seneye göre 10 milyon euro azalma oldu. Geçtiğimiz sezon bazı sıkıntılar vardı. Ekstra oyuncular, fazladan olan ve kullanmamayı tercih ettiğimiz oyuncular vardı. Bizle antrenmana bile çıkmayan oyuncuların toplam maaş yükü 6 milyon 750 bin euro artı vergi yükü vardı. Böyle bir yükten kurtulduk. Mali yapı adına bu önemli bir avantaj oldu. Kullanılmayan oyuncular, bu sezon takım bulamadı. Bir tanesi Fransa 3. Ligi'nde sadece. Teknik anlamda da verilmiş kararın çok da yanlış olmadığını gösteren bir kanıt bu."

JOSEF'İN AYRILIK AÇIKLAMASI HAKKINDA
Josef de Souza’nın MKE Ankaragücü maçı sonrasında sezon sonunda Türkiye’den ayrılma kararı ile ilgili konuşan Kazancı, “Josef saha içinde de dışında da duygularıyla hareket eden bir insan. Uğradığı haksızlıktan mutsuzdu. Bunu kulübe, lige, ülkeye tamamen ithaf etmiyor. Bir mutsuzluğu olduğu kesin. Performansı ve düşünceleri değişir. Kaptanımız ve saha dışında da çok önemli isimlerden biri. Uzun yıllar burada kalacağını ümit ediyorum, böyle olması için de kendisiyle görüşüyoruz” ifadelerini kullandı.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
1
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
﻿Süleyman Soylu'ya bir hafta süre veren Ümit Özdağ yeni video paylaştı
2
﻿Süleyman Soylu'ya bir hafta süre veren Ümit Özdağ yeni video paylaştı
﻿Süleyman Soylu'ya bir hafta süre veren Ümit Özdağ yeni video paylaştı
﻿Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış
3
﻿Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış
﻿Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış
﻿Dolandırıcı mısınız sorusuna Cem Uzan'dan olay yanıt. Bir anda yüzü kıpkırmızı oldu
4
﻿Dolandırıcı mısınız sorusuna Cem Uzan'dan olay yanıt. Bir anda yüzü kıpkırmızı oldu
﻿Dolandırıcı mısınız sorusuna Cem Uzan'dan olay yanıt. Bir anda yüzü kıpkırmızı oldu
﻿Kılıçdaroğlu SPK’yı borsa için son kez uyardı. Blöf yapmıyorum diyerek açıkladı
5
﻿Kılıçdaroğlu SPK’yı borsa için son kez uyardı. Blöf yapmıyorum diyerek açıkladı
﻿Kılıçdaroğlu SPK’yı borsa için son kez uyardı. Blöf yapmıyorum diyerek açıkladı
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
6
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
﻿7 yerinden bıçakladı. Dehşet anları kask kamerasında. Saldırgandan pişkin savunma
7
﻿7 yerinden bıçakladı. Dehşet anları kask kamerasında. Saldırgandan pişkin savunma
﻿7 yerinden bıçakladı. Dehşet anları kask kamerasında. Saldırgandan pişkin savunma
﻿Balıkesir'de 2 bin 258 litre kaçak içki ele geçirildi
﻿Balıkesir'de 2 bin 258 litre kaçak içki ele geçirildi
﻿Balıkesir'de 2 bin 258 litre kaçak içki ele geçirildi
﻿Hırsızlık iddiasıyla kurşun yağdırdı
﻿Hırsızlık iddiasıyla kurşun yağdırdı
﻿Hırsızlık iddiasıyla kurşun yağdırdı
﻿Servis minibüsü ile kamyon çarpıştı: 1’i çocuk 5 yaralı
﻿Servis minibüsü ile kamyon çarpıştı: 1’i çocuk 5 yaralı
﻿Servis minibüsü ile kamyon çarpıştı: 1’i çocuk 5 yaralı
﻿Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 24 personel alacak
﻿Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 24 personel alacak
﻿Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 24 personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.