Beşiktaş'ta Ceyhun Kazancı'dan çarpıcı Valerien Ismael açıklamaısı

MİRZA ŞEKER / Yeniçağ

Kazancı şu ifadeleri kullandı:

"Ersin çok karakterli bir futbolcu. Bu camianın evladı. Buraya hayatını adamış birisi. Kaleci yeteneklerini kesinlikle tartışmıyorum. Ersin, şampiyon olmuş ve kupalar kazanmış bir futbolcu. Kontrat konusunda en ufak sıkıntı yok.

9 Türk, 9 yabancı oyuncuyla yollarımızı ayırdık. Kimileri kontratı bitti gitti, kimileri gitmek istedi, kimileri kontratı bitmeden gitmek istedi gitti. 9 yabancı, 9 Türk oyuncu ayrıldı. Toplam maaşları 23.5 Milyon €'ydu. 7 yabancı, 5 Türk oyuncu aldık. Bunlar A takım transferleri. Bunların yanında altyapıya 2 oyuncu transfer ettik. Toplam 12+2 transfer. 7 yabancı artı 5 Türk oyuncuya 13.5 M€ + vergiler oldu. 23.5 M€ giden oyuncuların maaşı, 13.5 M€ gelen oyuncuların maaşı.

6 milyon 750 bin Euro maaşı olan pek oynamayan oyuncular vardı, yolları ayırdık. Kullanılmayan oyuncular, takım bulamadı. Sadece bir oyuncumuz (Lens) Fransa'nın alt liglerinde takım buldu. Aldığımız kararın yanlış olmadığını gösteren bir durum. Geçen sezondan itibaren ne gibi oyunculara ihtiyaç var, bunlara çalıştık.

Bir oyuncuyu transfer ederken karakterlerine bakmak çok kritik. Oyun anlamında beklentileri bir araya getirmek kritik. Bunları titiz şekilde yaptık. Bazı oyuncular kesinlikle gitmezken Alex, burada başarısız olduğu için alacaklarından feragat ederek ayrıldı. Bunlar bizim için çok önemli.

Geçen sene Mart ayında çalışmalara başlamamız bizim için avantaj oldu. Hocamız bize isimler vermedi. Tempo düşüklüğünü yukarı çekecek çalışmaları yaptık. Scout ekibimizin çalışmaları vardı. Ekonomik anlamda çok uygun şekilde çalışmaları yaptık. Takım olarak hazırız. 7 hafta itibariyle liderin 2 puan gerisindeyiz. Son maçımızı kazansak lider olarak milli araya girecektik.

Hem biz, hem taraftarlarımız, hem de Salih Uçan hayal kırıklığı yaşadı. Milli Takımı hak ettiğini düşünüyorduk, üzüldük. Bir oyuncu Beşiktaşlı diye alınmadığı gibi bir şeyi kesinlikle düşünmüyoruz. Teknik bir açıklaması vardır.

Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi ve Emirhan İlkhan için Avrupa'nın erken olduğunu söyledik. Bir sene daha kalabilirlerdi. Biz zaten hayali olan oyunculara izin veririz. İnşallah çok başarılı olurlar.

Emirhan'ın son senesi değildi. Çıkış maddesi üzerinden ayrıldı. 18 yaşının altında olan oyuncularla 3 yılın üzerinde kontrat yapamıyorsunuz. Biz Emirhan ile kontrat yapmıştık ama sezon sonuna doğru imzalandığı için 2.5 yıl uzatım olabildi. Oyuncuların kontrat uzatmak istemiyor gibi yaklaşımı yoktu. Ayrılan 3 genç oyuncu için de Avrupa'ya gitmeleri için erken olduğunu düşünüyorduk. 1 yıl daha kalmalarının uygun olacağını düşünüyorduk. Kendileri böyle uygun gördü.

Ersin Destanoğlu son derece karakterli. Bu camianın evladı. Kontratı bitip bedava gidecek bir oyuncu değil. Buraya hayatını adamış bir oyuncu. Kalecinin dönem dönem kötü zamanları olabilir. Bizim yapmamız gereken destek vermek. Şampiyon olmuş bir kaleci, eminim o günlerine geri dönecek. Kontratıyla ilgili bir sıkıntımız yok. Şu an itibariyle ayrılması söz konusu değil. Menfaatler çerçevesinde teklif gelirse oturup konuşuruz.

Beklentiler çok yüksek. Beşiktaş her zaman şampiyonluğa oynar. 7 maç oynandı. Oyun anlamında son maçı biraz kenara bırakıyorum. Kimse tatmin olmadı, ancak sezon başından beri çok fazla oyun planı yok, oyunu domine etmiyor yaklaşımı var ama rakamlar bunu göstermiyor.

Valerien Ismael'in önderliğinde bu sezon şampiyonluğu kazanacağımızı düşünüyorum. Rachid Ghezzal'ın sakatlıktan başka bir sorunu yok. Çok iyi bir profesyonel. Her şey planlandığı gibi giderse, yakın gelecekte kadroda olacak. Bugün de hastanede testleri var.

Redmond ile bir yıllık anlaşma var. Her iki taraf da memnun olursa devam ederiz ama şu an bir şey söylemek doğru değil. Bize katıldıktan sonra emin olduk, takım oyuncusu olarak nitelendirebiliriz. Umarım başarılı olur da uzun yıllar bizimle kalır. Dele Alli ve Weghorts'un da bizimle devam etmesini isteriz.

Bu sezon 7-8 transfer yapmayı planlıyorduk ama beklemediğimiz oyuncular ayrılınca bu sayı arttı. Transfer konusunda neredeyse istediğimiz her şeyi yaptık. Birinci ve ikinci tercihlerimizin neredeyse hepsini aldık. Yabancı sınırı bir sorundu. Çok fazla alternatif baktığımız yabancı oyuncu yoktu. Genel olarak planlamamızın neredeyse harfiyen yerine getirdik. Dele Alli gibi fırsat transferi yaptık. İlk olarak listemizde yoktu. Montero bizim çok inandığımız futbolcu. Düzenli oynamasının sağlıklı olacağını düşünüyorduk. Montero gelen tekliflerde anlaşma sağlayamadığı için takımda kaldı. Boyd'un kontratı devam ediyor, artış yok. Son senesi... Aklımda kalan isim var mı? Isak Hien var, o da Verona'ya gitti. İlerleyen zamanlarda adından bahsettirecek bir futbolcu.

Rakiplerimize çok kolay penaltı düdükleri çalınıyor. Aynı düdükler bize çalınmıyor. Biz eşitlik istiyoruz. 7 haftada çok fazla hakem konusu var. Mesela Alanyaspor maçı, Başakşehir maçı... Ankaragücü maçındaki olaylar... Ama bunlara takılmamalıyız.

Kuralların herkese eşit şekilde uygulanmasını istiyoruz. Bazı rakiplere çalınan penaltılar bize çalınmıyor. Bunları bahane olarak kullanıp arkasına sığınmayız ancak bu tarz olaylara göz yumamayız. Yaşananları herkes görüyor. Her maçta bir standart olmalı.