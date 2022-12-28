28 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Reklam
  • >
  • Beşiktaş'ta yeni yıl kutlamalarında Murat Boz sahne alacak

Beşiktaş'ta yeni yıl kutlamalarında Murat Boz sahne alacak

Beşiktaş Belediyesi, 2023’e Barbaros Meydanı’nda düzenlenecek Murat Boz konseriyle merhaba diyecek.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 10:30
Takip Et

Beşiktaş'ta yeni yıl kutlamalarında Murat Boz sahne alacak

Beşiktaş'ta yeni yıl kutlamalarında Murat Boz sahne alacak
+
Aa
-

31 Aralık akşamı gerçekleşecek konsere tüm İstanbulluları ve Beşiktaşlı komşularını davet eden Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat; “2022 yılına veda ederken yeni yılın coşkusunu hep beraber Barbaros Meydanı’nda yaşayalım’’ dedi.

Beşiktaş Belediyesi, yeni yıl kutlamaları kapsamında ilçede çeşitli etkinlikler düzenliyor. Beşiktaş’ın tüm cadde ve sokakları yeni yıl konseptiyle süslenirken, 31 Aralık’ta unutulmaz bir yılbaşı akşamına hazırlanıyor. Saatler 18.00’ı gösterdiğinde 2023’e özel yılbaşı korteji düzenlenecek. Ardından saat 21.00’da Barbaros Meydanı’nda gerçekleşecek Dj performanslarıyla, yeni yılın heyecanı tüm Beşiktaş’ı ısıtmaya başlayacak. Saatler 23.00’ı gösterdiğinde ise pop müziğin sevilen isimlerinden Murat Boz Akmerkez’in katkılarıyla Barbaros Meydanı’nda sahne alarak, Beşiktaşlı vatandaşlarla birlikte 2023’e merhaba diyecek. Gün boyu sürecek etkinliklere Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da katılacak.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
1
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
﻿AYM Erdoğan'a verilen yetkiyi iptal etti
2
﻿AYM Erdoğan'a verilen yetkiyi iptal etti
﻿AYM Erdoğan'a verilen yetkiyi iptal etti
﻿Mehmet Şimşek Erdoğan buluşmasının sırrını Babacan açıkladı. Bakan Nebati görevden alınacak iddiaları kulisleri hareketlendirmişti
3
﻿Mehmet Şimşek Erdoğan buluşmasının sırrını Babacan açıkladı. Bakan Nebati görevden alınacak iddiaları kulisleri hareketlendirmişti
﻿Mehmet Şimşek Erdoğan buluşmasının sırrını Babacan açıkladı. Bakan Nebati görevden alınacak iddiaları kulisleri hareketlendirmişti
﻿Sayıştay raporu ortaya koydu: Deposu çay dolu olan ÇAYKUR borcu borçla kapatıyor
4
﻿Sayıştay raporu ortaya koydu: Deposu çay dolu olan ÇAYKUR borcu borçla kapatıyor
﻿Sayıştay raporu ortaya koydu: Deposu çay dolu olan ÇAYKUR borcu borçla kapatıyor
﻿Türkiye kaynaklı yüzlerce sahte ilaç İsrail'de ele geçirildi
5
﻿Türkiye kaynaklı yüzlerce sahte ilaç İsrail'de ele geçirildi
﻿Türkiye kaynaklı yüzlerce sahte ilaç İsrail'de ele geçirildi
﻿Turhan Çömez'den müthiş Sedat Peker açıklaması. Sedat Peker ile bizzat görüşüp ne dediğini açıkladı
6
﻿Turhan Çömez'den müthiş Sedat Peker açıklaması. Sedat Peker ile bizzat görüşüp ne dediğini açıkladı
﻿Turhan Çömez'den müthiş Sedat Peker açıklaması. Sedat Peker ile bizzat görüşüp ne dediğini açıkladı
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
7
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Binlerce litre sahte içki ele geçirildi
﻿Binlerce litre sahte içki ele geçirildi
﻿Binlerce litre sahte içki ele geçirildi
﻿Tartıştığı kamyonetin önünü kesmeye çalıştı
﻿Tartıştığı kamyonetin önünü kesmeye çalıştı
﻿Tartıştığı kamyonetin önünü kesmeye çalıştı
﻿Brent petrolün varil fiyatı 84,54 dolara düştü
﻿Brent petrolün varil fiyatı 84,54 dolara düştü
﻿Brent petrolün varil fiyatı 84,54 dolara düştü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.